Zehir tacirlerine Narko Pars darbesi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 45 ilde eşzamanlı "Narko Pars" operasyonları düzenlendi. 352 şüpheli gözaltına alınırken, 132 kilogram uyuşturucu madde ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ise; Eyüp Sultan ve Şişli İlçeleri'nde iki adrese ve bir araca eşzamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri de, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Yunanistan'dan İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'da yaptıkları detaylı aramalarda değer, 3 milyar 25 milyon TL'yi bulan 4 ton 321 kilo ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonla ilgili Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, ele geçirilen uyuşturucu maddelerse imha edildi.

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