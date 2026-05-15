Zehir tacirlerine narkotik baskını! Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bayrampaşa, Fatih ve Eyüp Sultan İlçeleri merkezli olmak üzere İstanbul genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 62 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, pompalı tüfek ve iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.