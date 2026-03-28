Giriş Tarihi: 28.03.2026

Zehir tacirlerine operasyon

Yunus Emre KAVAK
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Şişli'de iki ikamet ve iki araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken adresler ve araçlarda yapılan aramalarda 101 kilo 614 gram skunk, 13,93 gram kokain, 30 adet likit esrar ile birlikte 71 bin 250 TL, 23 dolar ve 20 euro nakit para ele geçirildi. Şüpheliler, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edilecek.

