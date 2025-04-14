Zehir tacirlerine suçüstü

İstanbul Başakşehir'de düzenlenen operasyonla 880 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Biri yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşlara şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri çağrısında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu Başakşehir'de 2 araç ve 1 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 777 paket halinde 880 kilogram skunk ele geçirildi. Biri yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı. Operasyonla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz mücadelemizde aziz milletimizin desteği ve duyarlılığı çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.