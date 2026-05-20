Haberler Yaşam Haberleri Zehir Tacirlerine ve Yasa Dışı Bahis Şebekelerine Dev Operasyon: 26,4 milyar liralık suç ağı çökertildi
Giriş Tarihi: 20.05.2026 09:48

Zehir Tacirlerine ve Yasa Dışı Bahis Şebekelerine Dev Operasyon: 26,4 milyar liralık suç ağı çökertildi

11 ilde eş zamanlı düzenlenen “Narkokapan Van” operasyonunda 102 şüpheli hedef alındı. Tarsus merkezli yasa dışı bahis operasyonunda ise yaklaşık 26,4 milyar TL’lik suç ağı çökertildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek” mesajı verdi.

SENA UYANER SENA UYANER
Zehir Tacirlerine ve Yasa Dışı Bahis Şebekelerine Dev Operasyon: 26,4 milyar liralık suç ağı çökertildi
  • ABONE OL

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Narkokapan Van" operasyonu kapsamında, emniyet birimlerinin titiz çalışmaları sonucu 11 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda 102 şüpheliye yönelik işlem yapılırken, uyuşturucu ile mücadelede devletin kararlı tutumu bir kez daha ortaya kondu.

SUÇ ŞEBEKELERİNE KARŞI TAM KOORDİNASYON

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyuşturucu ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki talimatları doğrultusunda, gençleri hedef alan uyuşturucu şebekeleri ile suçtan beslenen yapılara karşı tüm adli ve idari mekanizmaların tam koordinasyon içinde çalıştığını belirtti.

26,4 MİLYAR LİRALIK BAHİS AĞINA DARBE

Öte yandan, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda da dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Yaklaşık 26,4 milyar TL işlem hacmine sahip organize suç ağına yönelik operasyonda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüksek değerli taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konuldu. Yetkililer, operasyonla birlikte önemli bir suç şebekesinin daha çökertildiğini açıkladı.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Bakan Gürlek, her iki operasyonun da devletin suç örgütlerinin finans kaynaklarına, saha yapılanmalarına ve dijital ağlarına eş zamanlı müdahale eden bütüncül mücadelesinin somut göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ortak iradesiyle suç odaklarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" dedi.

Açıklamada ayrıca, operasyonları koordine eden Van ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Van ve Mersin İl Emniyet Müdürlükleri ve görev alan tüm kamu personeline teşekkür edildi.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#VAN #TARSUS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Zehir Tacirlerine ve Yasa Dışı Bahis Şebekelerine Dev Operasyon: 26,4 milyar liralık suç ağı çökertildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA