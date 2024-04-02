Zehir villasına baskın… Uyuşturucularla ve düzeneklerle yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu satıcılarının gençlere uyuşturucu madde satışı yaptıkları bir adresi tespit etti. Beylikdüzü İlçesi Dereağzı Mahallesi'ndeki villaya operasyon düzenlendi.

T.B. (40) ve M.Y. (42) yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu serasına dönüştürülmüş olan adreste yapılan aramalarda 295 Marihuana bitkisi, sıcaklık, havalandırma ve ışıklandırma cihazları, üç cep telefonu, Marihuana fidesi yetiştirmek için kullanılan özel toprak ve beş bin 20 lira nakit para ele geçirildi. T.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli M.Y. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.