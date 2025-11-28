Zehirlenerek öldüğü iddia edilmişti! Neslinur’un evini Ankara’dan özel ekip inceleyecek

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde 24 Kasım 2025 günü 18 yaşındaki Neslinur Topal, zincir marketten tavuk alarak aynı gün 39 yaşındaki annesi S.T., kardeşleri 11 yaşındaki R. O. T. ve 9 yaşındaki F.T. ile birlikte yedikten sonra rahatsızlandı. Bunun üzerine baba M.T., 25 ve 26 Kasım'da karın ağrısı şikayetiyle çocuklarını Seydikemer Devlet Hastanesi'ne götürerek muayene yaptırdı.

KALBİ DURDU, HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan tedavi sonucunda 26 Kasım'da çocuklar taburcu edildi. Ancak rahatsızlığı devam eden çocuklar, 26 Kasım saat 13:45'te Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocuklardan Neslinur Topal'ın bilinç kaybı yaşadı ve kalbi durdu.

Bunun üzerine hastane ekiplerince acil müdahale edilerek, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine başlandı. Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Neslinur Topal'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp inlemesinde belli olacak. Diğer iki çocuk ise ilk müdahalesinin ardından İzmir Şehir Hastanesine gönderildi. Olayla ilgili Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BÖBREK YETMEZLİĞİ VARMIŞ

Olaydan önce ise Topal ailesinin evinde boya badana yapıldığı iddia edildi. Ayrıca, 3 kardeşin bulantı ve ishal şikayetiyle 22 Kasım'da Fethiye Devlet Hastanesine başvurdukları öğrenildi. Neslinur Topal'ın ise böbrek yetmezliği olduğu ortaya çıktı.

VALİ AKBIYIK TALİMAT VERDİ

Yaşanan olay sonrasında Muğla Valiliği harekete geçerken, Vali Dr. İdris Akbıyık'ın konuyu kendisi takip ettiği öğrenildi. Vali Akbıyık'ın talimatı sonrasında Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayın nedenin tespiti için çalışma başlattığı öğrenildi. Ayrıca ailenin tavuğu aldığı markette de belediye ve il tarım ekiplerince inceleme başlatıldığının bilgisine ulaşıldı.

GAZ ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Neslinur Topal'ın gıda zehirlenmesi olmadığı gaz zehirlenmesi şüphesi olduğu kanaatine varıldı. Evde yapılan ölçüm değerlerine göre metan değeri 0.0, karbonmonoksit değeri 0.0, oksijen değeri 20.9, ve hidrojen sülfür değerinin 0.58 şeklinde olduğu öğrenildi. Hassas ölçüm yapılması için İzmir'den destek ekip çağrıldı. İlk incelemelere göre ahşap verniğin alttan ısınma nedeniyle açığa çıkan zehirli gazlar olduğu sonucu olayın meydana geldiği belirtildi.

NESLİNUR TOPAL YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Hayatını kaybeden Neslinur Topal'ın cansız bedeni Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kızın, 28 Kasım'da Ortaköy Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

ANKARA'DAN ÖZEL EKİP GELİYOR

Soruşturma kapsamında, Ankara'dan özel bir teknik ekibin gece saatlerinde Seydikemer'e gelerek evde daha kapsamlı bir inceleme yapacağı bilgisine ulaşıldı. Olayın nedeni, yapılacak detaylı analizlerin ardından kesinlik kazanacak.