Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 24 öğrencide ‘mevsimsel viral enfeksiyon’ tespit edildi

Olay, dün Sölöz Mahallesi'ndeki Sölöz İlkokul/Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 24 öğrenci, öğle arasında verilen şinitzel ve makarnayı yedikten sonra mide bulantısı ve karın ağrısı yaşadı. Durumu fark eden okul yönetimi ve velilerin ihbarıyla okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi okulda yapılan öğrenciler, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik'teki hastanelere sevk edildi. Öğrenciler ayakta tedavi edildi. Yemeklerden de numune alındı.