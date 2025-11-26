Zehirli sevkiyatlara geçit vermediler… Üç operasyonda yarım tona yakın uyuşturucu bulundu

Uyuşturucuyla mücadelesini aralıksız sürdüren İstanbul Emniyeti; zehir tacirlerine peş peşe seri operasyonlar düzenledi. Özel Harekat destekli üç farklı operasyonda 441 kilo 624 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir İlçesi'nde bulunan bir adrese ve bir araca baskın yaptı. Satışa hazırlanana uyuşturucu maddelerin sevkiyatları önlendi. Yapılan aramalarda 43 koli içerisinde paket paket 301 parça halinde toplamda 355 kilogram Skunk maddesi ele geçirildi.

DÖRT TÜRDE UYUŞTURUCU BULUNDU

İstanbul merkezli dört ilde yapılan bir diğer eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 325 gram Eroin maddesi, iki kilo 899 gram "MET" adı verilen Metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 15 kilo 224 gram uyuşturucu maddeye el konuldu. Son operasyonda ise İstanbul'un Pendik İlçesi'ndeki bir adrese ve bir araca şok baskın yapıldı. Yapılan detaylı aramalarda 71 kilo 400 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Dört farklı türdeki uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği üç farklı operasyonda gözaltına alınan toplam 17 zehir taciri sorgulanmak üzere yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.