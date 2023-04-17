Zehra bebek sağlığına kavuştu

Mardin Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanede soluk borusu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve konjenital trakeomalazi teşhisi konan 5 aylık Zehra Beren Emek yaklaşık 3 ay önce tedavi için Ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmişti.

Yaklaşık 3 ay önce, doğuştan soluk borusu rahatsızlığı gerekçesiyle doktorlar tarafından konjenital trakeomalazi (soluk borusuna destek olan kıkırdağın doğuştan gevşek olması) teşhisi konulan ve durumu ağırlaşan 5 aylık Zehra Beren Emek daha donanımlı hastanede tedavisi için Mardin Havalimanı'na Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilerek Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne nakledilmesinin ardından tedaviye cevap vererek sağlığına kavuştu.

DEVLETİMİZİN İMKANLARI SAYESİNDE KIZIM TEDAVİ OLDU

Zehra Bebeğin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşayan ve Savur ilçesinde esnaf olarak ailesiyle yaşayan 3 çocuk babası İbrahim Halil Emek, devletin sağladığı imkanlar sayesinde çocuğunun sağlığına kavuştuğunu belirterek, "27 gün Kızıltepe'de özel bir hastanede tedavi görmesine rağmen durumu kötüye giden bebeğimize yanlış teşhis konulduğunu öğrendik.

Soluk borusu teşhisi doğru değildi, Ankara'da Zehra'nın Double aort arch kalp ile akciğer arasındaki damar nefes borusu ve yemek borusunu sardığı için nefes alamadığı anlaşılarak Ameliyatla yemek borusu ve nefes borusunu rahatlatmak için bir damar kırıldı. 85 gün Etlik Şehir Hastanesinde kaldık. Boğazına kamera ile bakıldı bir sorun çıkmadı akciğerine burunoskopi ile bakıldı darlık çıkmadı ondan sonra sağlığına kavuşan bebeğimiz taburcu oldu. Şimdi sağlık durumu iyi ama sıkıntı olursa arada oksijen verebiliyoruz" dedi.

Baba İbrahim Halil Emek, Zehra bebeğe anında müdahale edilmesi için Ambulans uçakla ile Ankara'ya sevk edilmesi ve tedavi ile sağlığına kavuşması nedeniyle de buna sebep olanlara teşekkür ederek, "Emeği geçen tüm kurumlara, ilgililere ve tedavisi için mesai harcayan doktorlar ve sağlık ekiplerine çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Allah Devletimize zeval vermezsin" dedi.