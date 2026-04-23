Zehra’nın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Kaza, 20 Nisan'da Kozan ilçesine bağlı Yassıçalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; T.M., kullandığı otomobille yol kenarında yürüyen Zehra Akbaş'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, kazaya karışan aracı bir bahçede, ağacın altında terk edilmiş halde buldu. Yapılan incelemelerde aracın ön farlarının kırık olduğu ve T.M.'ye ait olduğu tespit edildi.

"PİŞMANIM"

Jandarma ekipleri şüpheli T.M.'yi gözaltına aldı. T.M., sorgusunun ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Kendisi görüntüleyen gazetecilere "Pişmanım" diyen T.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

