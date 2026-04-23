Zehra’nın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Giriş Tarihi: 23.04.2026 11:23

Adana'da yol kenarında yürüyen Zehra Akbaş’a (22) otomobille çarpıp ölümüne neden olan sürücü T.M. tutuklandı. Şüpheli T.M., adliyeye sevk edilirken “Pişmanım” dedi.

Ziya RAMOĞLU
  • ABONE OL

Kaza, 20 Nisan'da Kozan ilçesine bağlı Yassıçalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; T.M., kullandığı otomobille yol kenarında yürüyen Zehra Akbaş'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, kazaya karışan aracı bir bahçede, ağacın altında terk edilmiş halde buldu. Yapılan incelemelerde aracın ön farlarının kırık olduğu ve T.M.'ye ait olduğu tespit edildi.

"PİŞMANIM"

Jandarma ekipleri şüpheli T.M.'yi gözaltına aldı. T.M., sorgusunun ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Kendisi görüntüleyen gazetecilere "Pişmanım" diyen T.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#ADANA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA