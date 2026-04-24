Zehra’yı ezen sürücü tutuklandı

Adana
'nın Kozan
ilçesine bağlı Yassıçalı Mahallesi'nde geçen pazartesi günü meydana gelen olayda, yol kenarında yürüyen Zehra Akbaş'a (22), otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, genç kızın öldüğü belirlendi. Harekete geçen jandarma, kazaya karışan aracı bir bahçede terk edilmiş halde buldu. İncelemede aracın ön farlarının kırık olduğu ve Turgut Mercan'a ait olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri şüpheli Turgut Mercan'ı 2 saat sonra gözaltına aldı. 12 suç kaydı olduğu belirlenen Mercan'ın, aradan zaman geçtiği için alkollü olup olmadığı tespit edilemedi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edilen Mercan, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kaza kurbanı Zehra Akbaş'ın bir süre önce umreye gittiği, 2 kız ve bir erkek kardeşinin bulunduğu ve arıcılık yapan babasına yardım ettiği öğrenildi.