Haberler Yaşam Haberleri Zekat Hesaplama: Para Ve Altın İçin Diyanet Zekat Hesaplama Nasıl Yapılır?
Giriş Tarihi: 22.3.2022 10:03 Son Güncelleme: 22.3.2022 10:03

Zekat Hesaplama: Para Ve Altın İçin Diyanet Zekat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Zekat Hesaplama: Para Ve Altın İçin Diyanet Zekat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Zekat kelimesinin anlamı bereket ve çoğaltma olarak biliniyor. İslam aleminde ise namaz gibi zorunlu bir ibadete zekat deniliyor. Arapça kökenli bir kelime olan zekat, tüm İslam ülkelerinde sıklıkla söyleniyor.

Zekat, İslam alemindeki mali ibadetlerden biri olarak biliniyor. Zekat vermekle yükümlü olan kişinin, Allah rızası için malı üzerinden hesaplanan belirli bir miktarı ihtiyacı olanlara vermesi gerekiyor. Zekat hesaplama hakkında merak edilen tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Altın Zekat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Zekat olarak altın verileceği zaman, altının ayarının bir önemi olmuyor. Altın, hangi ayarda olursa olsun altın olarak kabul ediliyor. Bu duruma göre de ayarları farklı olsa da sahip olunan tüm altınların toplam ağırlıkları 80.18 grama ulaştığında, diğer şartları da taşıması dahilinde zekata tabi olarak biliniyor. Bu durumda farklı ayardaki altınların zekatı, ayrı ayrı değerleri üzerinden hesaplanıyor. Hesaplandığında kırkta bir yani %2,5 oranında veriliyor.

Para Zekat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Zekat malın 40'ta 1'i olarak hesaplanıyor. Yani kısaca 40 lirası olan bir kişinin zekat olarak 1 lirasını vermesi gerekiyor. Zekat için en önemli şartların arasında, malın üzerinden 1 yılın geçmiş olması yer alıyor.

Diyanet Zekat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Türkiye Diyanet Vakfı'nın zekat hesaplama sistemi bulunuyor. Bu sayede kolaylıkla zekat hesaplaması yapabilirsiniz.

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Zekat Hesaplama: Para Ve Altın İçin Diyanet Zekat Hesaplama Nasıl Yapılır?
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