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Giriş Tarihi: 28.3.2023

‘Zekâtlar, yapılacak konutlara verilebilir’

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
‘Zekâtlar, yapılacak konutlara verilebilir’
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber'de canlı yayınlanan Sahur Vakti programına katıldı. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun zekât konusunda da yeni açıklamaları olduğunu belirten Başkan Erbaş, "Normalde zekâtı kişinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şekilde vermek gerekiyor ama şimdi bir zaruret durumu var. Bununla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulu'muzun aldığı kararda zekât mükellefi Müslümanlar zekâtlarını kalıcı konutlar için de verebilirler. Bu konutları devletimiz yapıyor" dedi.

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‘Zekâtlar, yapılacak konutlara verilebilir’
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