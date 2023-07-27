Zeki Müren Sanat Müzesi Nerede? Zeki Müren Sanat Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Zeki Müren sanat müzesi nerede ve buraya nasıl gidilir soruları, Zeki Müren'in uzun yıllar yaşadığı şehir ile ilgilidir. Zeki Müren, uzun yıllar, söz konusu müzenin bulunduğu şehirde yaşamıştır. Müzeyi ziyaret etmek isteyenler aklına giriş ücreti gelebilir. Müzede Zeki Müren'e ait çok özel eşyalar yer almaktadır. Zeki Müren sanat müzesi giriş ücreti ne kadar ya da müze kart geçiyor mu soruları da müze ziyareti öncesinde araştırılmalıdır.

Zeki Müren Sanat Müzesi Nerede?

Zeki Müren, Türk Sanat Müziğinin en güçlü sesleri arasında kabul edilir. Bu nedenle kendisi "sanat güneşi" olarak anılmıştır. Söz konusu sanatçı uzun yıllar Muğla ilinin Bodrum ilçesinde yaşamıştır. Vefatından sonra da sanatçının yaşadığı ev müzeye dönüştürülmüştür. 8 Temmuz 2000 tarihinde ziyarete açılan müze, halen Zeki Müren hayranları tarafından ziyaret edilmektedir.

Zeki Müren Sanat Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Zeki Müren Sanat Müzesi ziyareti için öncelikle Muğla ilinin Bodrum ilçesine gitmeniz gerekir. Bodrum ilçe merkezindeki Zeki Müren Caddesine geldiğinizde müzeyi göreceksiniz. Müzeyi ziyaret etmek isteyenlerin en çok merak ettiği konuların başında da müzeye giriş ücreti gelir. Bahse konu müzeye giriş ücreti 2023 yılı için 40 TL'dir. Eğer müze kart sahibi iseniz müzeyi ücretsiz şekilde ziyaret edebilirsiniz. Müzenin Pazartesi günleri kapalı olduğunu bilmenizde de fayda vardır.