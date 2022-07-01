Zencefil Çayı Nasıl Yapılır? Taze, Kuru, Toz Zencefil Çayı Nasıl Demlenir Ve Faydaları Nelerdir?

Zencefil çayı nasıl demlenir sorusuna yanıt verebilmek için zencefilin türüne bakmak gerekir. Bu bakımdan kuru ve taze zencefil çayı nasıl yapılır sorularının yanıtı aynı olmayacaktır. Aynı zamanda toz zencefil çayı nasıl yapılır sorusu da yine farklı bir yapım tekniği gerektirebilir. Evinizde kolayca demlenebilecek bu çay için tüm malzemelerin mutlaka elinizde olması gerekir. Taze, kuru, toz zencefil çayı nasıl demlenir ve faydaları nelerdir sorularının yanıtlarını sizler için yayınladık.

Zencefil Çayı Nasıl Demlenir?

Kış aylarında soğuk algınlığı gibi durumlara karşı son derece etkili bir çay türü olan zencefil çayı son yıllarda daha çok tüketiliyor. Doğal ürünlere olan ilginin artması ile birlikte zencefil çayı da çok fazla ilgi görüyor. Bu çayı demlemek hem son derece kolay hem de oldukça faydalı. Zencefil çayı demleme sırasında şunlara dikkat etmelisiniz:

Zencefil çayını yaparken bitkinin kuzu, toz ve taze olmasını dikkate almalısınız.

2.5 cm uzunluğunda dilimlenmiş zencefil

1 su bardağı kadar su

İsteğe bağlı olarak içine çubuk tarçın ya da zerdeçal eklenebilir.

Bu malzemeleri temin ettiyseniz hepsini bir tencereye alın. Karışımı bir süre kaynatın. Daha sonra altını kısarak kısık ateşte kaynatın. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra süzgeçten geçirin. Üzerine bal ve limon dilimi de ekleyerek servis yapın.

Kuru ve Taze Zencefil Çayı Demleme Yöntemleri

Kuru ve taze zencefilin çayı farklı şekillerde demlenir. Genelde taze zencefil çayını demlerken kaynatma süresini biraz daha uzun tutmanız gerekebilir. Ancak her ikisinde de bal gibi eklentilerden yararlanılabilir. Zencefil sade olarak içildiğinde tadı acımsı olabilir. Şeker atmak ise doğal çayın etkisinin kaybolmasına neden olabilir. Bu nedenle demleme sonrasında bal ile tatlandırmak daha kolay bir şekilde tüketmenize yardımcı olur. Kuru ve taze olarak demleyebileceğiniz gibi aktardan toz olarak zencefil alıp demleyebilirsiniz.

Taze, Kuru, Toz Zencefil Çayı Nasıl Demlenir ve Faydaları Nelerdir?

Kış aylarında en çok tüketilen doğal çaylardan biri olan zencefil çayı son derece güzel bir tada sahiptir. 10 dakikalık kaynatma süresinden sonra biraz demlenmeye bırakırsanız bitkinin tüm besin değeri ve tadı suya akacaktır. Sonrasında kolayca tüketme şansı bulabilirsiniz. Taze ya da kuru fark etmeksizin zencefilin faydaları hakkında şunları söylemek mümkün olabilir:

Mide bulantısına ve baş dönmesine çok iyi gelir.

Kabızlık ve şişkinliğin giderilmesine yardımcı olur.

Gazı önler ve sindirimi kolaylaştırır.

Mide problemlerine iyi gelir.

Bağışıklığı güçlendirmede etkilidir.

C vitamini ile son derece faydalıdır.

Soğuk algınlığını gidermede etkilidir.

İltihap önleyici etkileri bulunur.

Hafif eklem ve kas ağrılarının tedavisinde yardımcıdır.

Bunların yanında adet kramplarının giderilmesinde yardımcı bir bitkidir. Romatizmal şikayetleri olan kişiler de bu bitkinin çayını tüketebilirler.

Zencefil Çayının Zararları

Birçok faydası bulunan zencefil çayı da doğadaki tüm bitkiler gibi fazla tüketildiğinde birtakım yan etkilere neden olabiliyor. Baş ağrısı, sinir bozukluğu, demir eksikliği, kansızlık ve uykusuzluk en sık görülen yan etkileri arasında bulunuyor. Elde titreme, baş dönmesi gibi durumlar gerçekleştiğinde uzman bir doktora başvurmak sizin için oldukça önemli bir konudur.