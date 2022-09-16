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Giriş Tarihi: 16.9.2022 14:35

Zengo filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zengo filmi nerede çekildi, kaç yılında?

Yönetmen koltuğunda Şahan Gökbakar’ın oturduğu Zengo filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında film severlerle buluşacak. Komedi türündeki film, ünlü bir modacı olmanın hayalini kurarken, kendisini büyük bir rekabetin içinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. İzleyicelere eğlenceli dakikalar yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları ve çekim yerleri merak ediliyor. Peki, Zengo filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zengo filmi nerede çekildi, kaç yılında?

Zengo filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zengo filmi nerede çekildi, kaç yılında?

2020 yılında vizyona giren Zengo filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Senaristliğini Yasemin Sakallıoğlu'nun hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünü üstlendiği film, komedi filmlerinin en sevilenleri arasında yer alıyor. Filmi daha önce hiç izlemeyenler veya yeniden izleyecek olan izleyiciler, '' Zengo filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zengo filmi nerede çekildi, kaç yılında?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Zengo filmi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri…

ZENGO FİLMİ KONUSU

Zengo, ünlü bir modacı olmanın hayalini kurarken, kendisini büyük bir rekabetin içinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Zerrin, yaşadığı mahallenin kentsel dönüşüme girmesi ile kendisini bir anda lüks bir hayatın içinde bulur. Sonradan görme olmasının yanı sıra eğlenceli bir kadın olan Zerrin, mahallesindeki kadınlara kendi yaptığı tasarımlarını giydirir.

Ünlü bir modacı olmanın hayalini kuran Zerrin, çocukluğundan beri rekabet halinde olduğu Menkibe'nin tasarımlarını çalıp, defile düzenlediğini öğrendiğinde deliye döner. Bunun üzerine genç kadın, terzisi ve en yakın arkadaşı olan Fazilet'i de yanına alarak, hayatının değişmesine neden olacak zorlu bir maceraya atılır.

ZENGO FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem, Şahan Gökbakar, Yasemin Sakallıoğlu, Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar, Gökhan Atılmış yer alıyor.

ZENGO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Zengo filmi İstanbul Bakırköy'de çekildi. Filmin çekimleri ayrıca İstanbul'un farklı ilçeleri ve mekanlarında gerçekleştirildi.

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Zengo filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zengo filmi nerede çekildi, kaç yılında?
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