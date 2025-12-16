Zeray GYO kaç lot verdi? ZERGY hisseleri Borsa İstanbul’da (BİST) ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Halka arzda pay başına fiyat 13 TL olarak belirlenmişti. Toplamda 156.800.000 adet payın satışa sunulduğu Zeray GYO halka arzında, taleplerin karşılanma oranı belli oldu.
Halka arz sonuçlarının resmen ilan edilmesinin ardından, yatırımcıların gözü Borsa İstanbul'dan gelecek "İşlem Görme Tarihi" duyurusuna çevrildi.
Halka arz sonuçlarının açıklanmasını takip eden 2-3 iş günü içerisinde işlemlerin başlaması bekleniyor. Ancak kesin tarih henüz duyurulmadı.
Halka Arz Fiyatı: 13 TL
Dağıtım Yöntemi: Bireysele Eşit Dağıtım
Katılım Endeksi: Uygun
Borsa Kodu: ZERGY (Yıldız Pazar'da işlem görecektir.)
Toplam Lot (Pay) Sayısı: 156.800.000 Lot
Halka Arz Büyüklüğü: 2 Milyar TL
Halka Açıklık Oranı: %20,05