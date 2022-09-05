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Giriş Tarihi: 5.9.2022 11:18 Son Güncelleme: 5.9.2022 11:33

'Zeugma’nın Gözü' birinci oldu

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in akademik paydaşı olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin SİMURG Takımı, “Zeugma’nın Gözü” adlı artırılmış gerçeklik tabanlı projesiyle, TEKNOFEST KARADENİZ yarışmalarında “Turizm Teknolojileri” kategorisinde 1. oldu.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
’Zeugma’nın Gözü’ birinci oldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan "SİMURG" takımı tarafından hazırlanan proje ile Gaziantep'teki müze ve benzeri tarihi ve turistik mekânların modellenmesi ve artırılmış gerçeklikle sanal olarak gezilebilir hale getirilmesi sağlandı.

Başlangıç aşamasında Zeugma Müzesi'ne odaklandığı için "Zeugma'nın Gözü" adını alan projenin kapsamı süreç içerisinde artırıldı ve etkin bir sanal gerçeklik uygulaması geliştirildi. Uygulamanın özellikle bu tür mekanları fiziksel olarak ziyaret edemeyecek bireyler için önemli bir fırsat oluşturabileceği öngörülüyor.

HKÜ'nün Turizm Teknolojileri kategorisinde birinciliği kazanan SİMURG Takımı; Madalya, plaket ve 20 bin liralık çekten oluşan ödüllerini Samsun'da düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, TEKNOFEST'e katılan tüm öğrenciler ile "Turizm Teknolojileri" kategorisinde birinci olan SİMURG takımını tebrik ederek, ülkenin kalkınmasına ve geleceğine katkı sunan tüm gençlere her daim destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti. Prof. Dr. Türkay Dereli; "TEKNOFEST'e katılarak fikir ve projeleri ile Türkiye'nin geleceğini aydınlatan gençlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyor, kendi orijinal tasarımımız ve üretimimiz olan standımızı ziyaret eden tüm misafirlerimize, cansiperane emek veren öğrencilerimize ve personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

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'Zeugma’nın Gözü' birinci oldu
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