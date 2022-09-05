’Zeugma’nın Gözü’ birinci oldu

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, TEKNOFEST'e katılan tüm öğrenciler ile "Turizm Teknolojileri" kategorisinde birinci olan SİMURG takımını tebrik ederek, ülkenin kalkınmasına ve geleceğine katkı sunan tüm gençlere her daim destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti. Prof. Dr. Türkay Dereli; "TEKNOFEST'e katılarak fikir ve projeleri ile Türkiye'nin geleceğini aydınlatan gençlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyor, kendi orijinal tasarımımız ve üretimimiz olan standımızı ziyaret eden tüm misafirlerimize, cansiperane emek veren öğrencilerimize ve personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Bayraktar, TEKNOFEST Karadeniz’in kapanış töreninde konuştu: Milli teknolojiye omuz verenlerle yürüyeceğiz