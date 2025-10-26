Zeynebiye Camii Küçükçekmece’de açıldı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük Ehl-i Beyt İnanç Merkezi Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi, Küçükçekmece'de açıldı. Türkiye'deki Caferi vatandaşlar için oldukça önemli olan caminin açılışına pek çok önemli isim katıldı.

16 YIL ÖNCE YAPIMINA BAŞLANDI

Kerbela'nın 72 şehidine ithafen 72 bin metrekare kapalı alana yapılan camide, avluyla beraber toplam 40 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek. 2009 yılında inşası başlanan caminin yapımına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere pek çok belediye katkı sundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EHL-İ BEYT VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış programına gönderdiği mesajda caminin açılışını tebrik ederken, "Türk Milleti İslam ile müşerref olduğu ilk günden beri Ehl-i Beyt'e hürmet ve bağlılıkla fevkalade titizlik göstermiştir. Ehl-i Beyt sevgisi bütün inananların ortak paydasıdır." ifadelerini kullandı.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasına Kerbela şehitleri başta olmak üzere hak ve hakikat uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri ve Cafer-i Sadık Hazretlerini anarak başladı. Yılmaz, "Camiler toplumsal bütünlüğün korunmasına hizmet eder. Hazreti Zeyneb'in adıyla yapılan bu caminin bütün kadınlara ilham olmasını temenni ediyorum. Yeni Kerbelalar yaşamamak için yapmamız gereken birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.

"ANADOLU'YA BAKTIĞINIZDA EBUBEKİR KADAR ALİ GÖRÜRSÜNÜZ"

İstanbul Valisi Davut Gül, Kerbela gibi vicdanları sızlatan hadiselerde Anadolu insanının tavrının net olduğunu belirterek, konuşmasında şunları söyledi: "Anadolu'ya baktığınızda Ebubekir, Ömer, Osman gördüğünüz kadar Ali görürsünüz. Hasan, Hüseyin, Zeynep görürsünüz. Ama Yezid göremezsiniz."

CAFERİ LİDER ÖZGÜNDÜZ: "BURASI FİTNE YUVASI OLMASIN"

Türkiye'deki Caferilerin lideri Selahattin Özgündüz, açılış konuşmalarında şunları söyledi: "Bir milleti birbirine düşman eden yerin üzerine mescit de yazsanız orası Mescid-i Dırar'dır (münafıklar mescididir). Ölürsem vasiyetimdir. Burası hiçbir zaman fitnecilerin yeri olmasın. Gün gelir, bir hatip çıkar da milleti birbirine düşürmek isterse onu oradan indirin."