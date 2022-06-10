Haberler Yaşam Haberleri Zeynep Bastık ve Tolga Akış ayrıldı mı, evli mi? Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor mu?
Giriş Tarihi: 10.6.2022 09:03

Zeynep Bastık ve Tolga Akış ayrıldı mı, evli mi? Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor mu?

Zeynep Bastık ve Tolga Akış ayrıldı mı, evli mi? Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor mu?

Geçen yıl temmuz ayında nikah masasına oturan şarkıcı Zeynep Bastık Tolga Akış’ın boşanacağı iddiaları sosyal medyada çalkalanıyor. 27 yaşındaki Zeynep Bastık, reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan sevgilisi Tolga Akış ile mutlu bir birlikteliği vardı. Alaçatı'da bulunan bir otelde hayatlarını birleştiren çiftin ayrılık iddiaları sevenlerini şoke etti. Peki Zeynep Bastık ve Tolga Akış ayrıldı mı, evli mi, boşandı mı? Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor mu?

Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor mu, ayrıldı mı, Zeynep Bastık ve Tolga Akış neden ayrılıyor sorusuna binlerce kişi yanıt aramaya başladı. Geçen sene Temmuz ayında evlenen çiftin ayrılık iddiaları Zeynep Bastık'ın evi terk etmesiyle güçlendi. Akış'ın "Biz evlilik işini kıvıramadık" sözü ise iddiaları kuvvetlendirse de ikiliden ayrılığa dair henüz bir açıklama gelmedi. Peki Zeynep Bastık ve Tolga Akış ayrıldı mı, evli mi? Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor mu?

ZEYNEP BASTIK VE TOLGA AKIŞ AYRILDI MI, EVLİ Mİ?

Edinilen bilgiye göre Zeynep Bastık ve Tolga Akış anlaşmalı olarak boşanabilmek için temmuz ayını bekliyor.

ZEYNEP BASTIK VE TOLGA AKIŞ BOŞANIYOR MU?

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre Zeynep Bastık evden ayrıldı, Tolga Akış ise evliliği yürütemediklerini söyledi.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelmiştir. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi Çanakkale'de tamamlamıştır. Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol alan Zeynep Bastık, asıl çıkışını ise müzik kariyeriyle yapmıştır.

2010 tarihinde İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel müziğe başlayan Bastık, 2012'ye dek bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne almıştır.

Bastık, bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer almıştır. Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkısına vokalistlik yapmış ve Dalkılıç'ın vokalistliğine üç yıl devam etmiştir. Dalkılıç'ın yardımıyla ilk teklisi "Fırça"yı 2014 yılında yayımlamıştır.

Sonrasında Dalkılıç'ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam eden Bastık, rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakalamıştır. Bu cover'lar tanınmasında oldukça etkili olmuştur. Anıl Piyancı ile beraber 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru mu?" isimli bir tekli yayımlamıştır.

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Zeynep Bastık, üç senedir aşk yaşadığı ve aynı zamanda menajerliğini yapmış olan Tolga Akış ile 2021 senesinin Temmuz ayında Çeşme'de yakın arkadaşlarının olduğu düğünle nikah masasına oturmuştur.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zeynep Bastık ve Tolga Akış ayrıldı mı, evli mi? Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA