Zeynep Bastık ve Tolga Akış ayrıldı mı, evli mi? Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor mu?

ZEYNEP BASTIK VE TOLGA AKIŞ AYRILDI MI, EVLİ Mİ?

Edinilen bilgiye göre Zeynep Bastık ve Tolga Akış anlaşmalı olarak boşanabilmek için temmuz ayını bekliyor.

ZEYNEP BASTIK VE TOLGA AKIŞ BOŞANIYOR MU?

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre Zeynep Bastık evden ayrıldı, Tolga Akış ise evliliği yürütemediklerini söyledi.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelmiştir. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi Çanakkale'de tamamlamıştır. Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol alan Zeynep Bastık, asıl çıkışını ise müzik kariyeriyle yapmıştır.

2010 tarihinde İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel müziğe başlayan Bastık, 2012'ye dek bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne almıştır.

Bastık, bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer almıştır. Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkısına vokalistlik yapmış ve Dalkılıç'ın vokalistliğine üç yıl devam etmiştir. Dalkılıç'ın yardımıyla ilk teklisi "Fırça"yı 2014 yılında yayımlamıştır.

Sonrasında Dalkılıç'ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam eden Bastık, rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakalamıştır. Bu cover'lar tanınmasında oldukça etkili olmuştur. Anıl Piyancı ile beraber 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru mu?" isimli bir tekli yayımlamıştır.