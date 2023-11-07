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Giriş Tarihi: 8.11.2023

Zeynep bir lösemi savaşçısı

Lösemi tedavisi gören 13 yaşındaki Zeynep Akkoyun, mücadelesini anlattı: Biz savaşçılarız. Saçın kesilmesi savaşımızın sembolü. Umutla donör bekliyorum

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Zeynep bir lösemi savaşçısı
İstanbul'da yaşayan 13 yaşındaki Zeynep Akkoyun'un hayatı 4 ay önce parmağındaki ufak kesikle birlikte değişti. Yara bir türlü kapanmadı. Üstelik bir gece yarısı, parmağı aniden şişti. Minik Zeynep korkuyla anne ve babasının odasına gitti. Kızlarının elini gören anne-baba hemen Zeynep'i hastaneye götürdü. İlk teşhis Zeynep'in enfeksiyon kaptığı yönündeydi. Birçok testin ardından önce "Bağışıklık sistemi çökmüş" dendi, 15 gün sonraysa gerçek ortaya çıktı. Zeynep lösemi olmuştu.

'BİZ SAVAŞÇILARIZ'
Lösemi olduğunu bir hemşireden tesadüfen duyan Zeynep, çok korktu. Annesine "Ölecek miyim?" diye soran Zeynep, ne olduğunu bilmediği hastalığı için çok ağladı. O günden beri lösemiyle savaşını sürdüren Zeynep, "Saçım kesilince çok ağladım ama sonra alıştım. Löseminin ismi bence savaşanlar olmalıydı. Biz savaşçılarız. Saçın kesilmesi sadece savaşımızın sembolü. Çünkü kendini ister istemez bir savaşın içinde buluyorsun. Desteğe ihtiyacımız var. Güçlü adımlar için güçlü abi ve ablalara ihtiyacımız var. Şu an umutla donör bekliyorum" dedi. Tedavisi süren Zeynep'in en büyük hayali ise okuluna dönebilmek ve arkadaşlarıyla yeniden oynayabilmek.



'CAN DEMEK, UMUT DEMEK'
Zeynep'in annesi Çiğdem Akkoyun (35) ise, "Anne olarak yıkıldım, ne yapacağımı bilemedim. Ağladığımı kızıma belli etmemeye çalıştım. Meğer kızım da bana belli etmiyormuş. Ama kızım için ayakta durmam gerekiyordu. Doktor, ilik bulunursa Zeynep'in kanseri yüzde 100 atlatacağını söyledi. Bizim ilik uymadı. Umutla donör arıyoruz. Herkes bağışçı olabilir, donör olmanın hiçbir zararı yok. Sadece kan verecekler. Kan veren için sadece bir kan, bir ilik ama lösemili hasta için bu can demek, bir anne için koca bir umut demek" diye konuştu.

'KAN BAĞIŞI YAPIN'
Baba Tanju Akkoyun da (36) , "Hastaların kan ihtiyacı çok oluyor. Çünkü kanser hücreleri vücuttaki kanı vampir gibi tüketiyor. Çoğu zaman haftada 3-4 kez trombosit arıyoruz. Bazen bulamıyoruz! Herkesi Kızılay'a kan bağışı yapmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

TEDAVİDE BAŞARI YÜKSEK
Çocuk hematolojisi uzmanı Prof. Dr. Müge Gündoğdu, "Eskiye nazaran lösemi tedavisinde başarı şansı yüzde 90'ların üzerine çıktı. Erken teşhis önemli. Çocuklarında düşmeyen ateş, vücutta morluklar, diş eti ve burun kanamaları, koltuk altında bezeler, yorgunluk, halsizlik ve solukluk gören aileler, kan sayımı yaptırmalı. Kemik iliği nakli için 18-55 yaş arasındaki herkesin donör olmasını öneririm. Onlara bir zararı yok. Birçok çocuğun hayatı kurtuluyor" dedi.

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