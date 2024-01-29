Haberler Yaşam Haberleri Zeynep Ece’nin cesedi DNA sonucu aileye teslim edildi
Giriş Tarihi: 29.1.2024 11:09 Son Güncelleme: 29.1.2024 11:19

Zeynep Ece’nin cesedi DNA sonucu aileye teslim edildi

Antalya’da Zeynel Boyacı (33), tarafından öldürüldükten sonra boş araziye gömülen 13 Ağustos tarihinde dövülerek öldürülen Zeynep Ece Aksay’ın (26), DNA test sonucu kesinleşti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Zeynep Ece’nin cesedi DNA sonucu aileye teslim edildi

Antalya'da kuaförlük yapan Zeynep Ece, ablası İlkay Boyacı'yı görmeye gittiği evde eniştesi Zeynep Boyacı tarafından dövülerek öldürüldü. Ardından katil zanlısı Boyacı, baldızını battaniyeye sarararak evde sakladı. Ardından bir gün sonra kiraladığı araç ile battaniyeye sarılı cenazeyi Aksu ilçesi Kundu bölgesinde bir tarlaya gömdü. Hiçbir şey olmamış gibi eve geri gelerek hayatına devam etti.

'BİRİ İLE KAÇTI'

Baba Mustafa Aksay eve gelmeyen kızını Zeynel Boyacı'ya sorduğunda ise, "Birisi ile kaçtı. Birkaç günü kalmaz geri döner merak etmeyin" cevabını verdi. Baba 15 Ağustos tarihinde Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurarak kızının kayıp olduğunu ve hayatından şüphe ettiğini söyledi. Ancak Zeynep Ece'nin öldürüldüğü ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında yaşanan itiraflar sonrasında geldi.

İKİ CESET AYNI TARLAYA GÖMÜLMÜŞ

Zeynel Boyacı'nın 20 Aralık 2023 tarihinde motokurye arkadaşı Ali Diken'i (32), öldürüp aynı araziye gömdüğünü söyledi. Tarlada yapılan kazıda önce Ali Diken'nin cenazesi gömüldüğü alandan çıkartıldı. Adından Zeynep Ece'nin battaniyeye sarılı ve tanınmaz haldeki cenazesi çıkartılarak Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ali Diken'nin cenazesi vücut bütünlüğü bozulmadığı için aileye teslim edildi. Zeynep Ece'nin ise DNA test sonucu kesinleşti. Baba Mustafa Aksay kızını cenazesini teslim aldı.

DEDESİNİN YANINA GÖMÜLDÜ

Acılı baba Mustafa Aksay hayatını baharında cinayete kurban giden kızı Zeynep Ece'nin DNA test sonucunun ardından Aksu ilçesi Karaöz Mahalle Mezarlığı'nda yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Mustafa Aksay kızının katili Zeynel Boyacı'nın en ağır cezayı alması için hukuk ve adalet önündü mücadele edeceğini söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mahkeme 'VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek
Ankara’da kooperatif mağdurları bir araya geldi: 20 yılda bir arpa boyu yol alınmadı
SON DAKİKA | İBB Başkan adayı Murat Kurum A Haber'de açıkladı: İstanbullulara müjdeler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türkiye'nin illerinden kaç tanesinin adı sesli harfle başlar?
İkiz kulelerin sırrı çözülmeden ABD’ye de dünyaya da huzur yok
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok
Başak Demirtaş, ‘kurtarıcı’ İmamoğlu’nu strese soktu
Eşime çok âşığım çocuğuma onun adını verdim
Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Altınok'tan dar gelirliye konut sözü
ARKADAŞINA GÖNDER
Zeynep Ece’nin cesedi DNA sonucu aileye teslim edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA