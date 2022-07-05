Zeynep Erkunt neden öldü, ölüm nedeni ne? Zeynep Erkunt Armağan kimdir, kaç yaşında?

ZEYNEP ERKUNT ARMAĞAN KİMDİR?

Ankara doğumlu iş insanı Zeynep Erkunt Armağan; ilk ve orta öğretimi TED Ankara Koleji bünyesinde tamamladı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Blimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Döküm ve makine sanayi alanındaki şirkette kurucu ortak olan Armağan, Türkiye'deki çalışmaların yanı sıra İngiltere'de kurulu olan diğer şirketin de kurucu başkanlığı görevinde bulunuyordu. TOBB bünyesinde de çalışan ünlü iş insanı 6 yıl üst üste "Türkiye'nin En Güçlü 50 İş Kadını" listesinde yer aldı.