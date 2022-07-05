Haberler Yaşam Haberleri Zeynep Erkunt neden öldü, ölüm nedeni ne? Zeynep Erkunt Armağan kimdir, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 5.7.2022 16:52 Son Güncelleme: 5.7.2022 16:52

Zeynep Erkunt neden öldü, ölüm nedeni ne? Zeynep Erkunt Armağan kimdir, kaç yaşında?

Zeynep Erkunt neden öldü, ölüm nedeni ne? Zeynep Erkunt Armağan kimdir, kaç yaşında?

Zeynep Erkunt Armağan vefat etti. Traktör üreticisi bir firmanın sahibi olan Armağan, Türkiye’nin En Güçlü 50 İş Kadını listesinde yer almıştı. Vefat haberinin ardından “Zeynep Erkunt Armağan neden öldü, kaç yaşındaydı” soruları yanıt arıyor. Ölüm nedeni araştırılırken hayatı hakkında bilgiler de sorgulanmaya başladı. Peki, Zeynep Erkunt Armağan kimdir, kaç yaşında?

Ünlü iş insanı Zeynep Erkunt Armağan vefat haberleri ardından gündemdeki yerini aldı. Birçok listede adı önemli iş insanları ile birlikte geçen Armağan, uluslararası çalışmalarda da adından söz ettiriyordu. Ölüm nedeni merak edilen iş insanı hakkında "Zeynep Erkunt Armağan neden öldü" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Zeynep Erkunt Armağan kimdir, kaç yaşında? İşte cevaplar…

ZEYNEP ERKUNT ARMAĞAN KİMDİR?

Ankara doğumlu iş insanı Zeynep Erkunt Armağan; ilk ve orta öğretimi TED Ankara Koleji bünyesinde tamamladı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Blimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Döküm ve makine sanayi alanındaki şirkette kurucu ortak olan Armağan, Türkiye'deki çalışmaların yanı sıra İngiltere'de kurulu olan diğer şirketin de kurucu başkanlığı görevinde bulunuyordu. TOBB bünyesinde de çalışan ünlü iş insanı 6 yıl üst üste "Türkiye'nin En Güçlü 50 İş Kadını" listesinde yer aldı.

ZEYNEP ERKUNT ARMAĞAN NEDEN ÖLDÜ?

Evli ve 2 çocuk annesi olan iş insanı 5 Temmuz 2022 tarihinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

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Zeynep Erkunt neden öldü, ölüm nedeni ne? Zeynep Erkunt Armağan kimdir, kaç yaşında?
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