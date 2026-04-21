Zeynep köprüye çarpan motosiklette öldü

Adana
'da 18 yaşındaki Ercan Aydın motosikletiyle köprü ayağına çarptı. Kazada Aydın'ın arkasında bulunan Zeynep Su Acar (16) hayatını kaybetti. Önceki gün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda evine gitmek için yola çıkan Aydın'ın kullandığı motosiklet bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp devrildi. Metrelerce sürüklenen motosiklet metro köprüsünün ayağına çarparak durdu. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralanan Aydın ile Acar ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynep Su Acar burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamazken tedavi altına alınan Ercan Aydın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.