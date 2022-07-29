Haberler Yaşam Haberleri Zeytin Ağacı Netflix’te yayında! Murat Boz ve Tuba Büyüküstünlü Zeytin Ağacı dizisi oyuncuları kim, konusu ne, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 29.7.2022 10:20 Son Güncelleme: 29.7.2022 10:20

Zeytin Ağacı Netflix’te yayında! Murat Boz ve Tuba Büyüküstünlü Zeytin Ağacı dizisi oyuncuları kim, konusu ne, nerede çekildi?

Zeytin Ağacı oyuncuları ve konusu, Netflix’te dün itibariyle yayına girmesiyle birlikte daha da araştırılmaya başlandı. Caddelerde reklam afişlerine de rastlanan Zeytin Ağacı oyuncu kadrosunda Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Fırat Tanış gibi isimler yer alıyor. Ege yöresinde geçen yapımın tek sezonu çıkmış durumda. Bu sebepten Zeytin Ağacı ikinci sezon gelecek mi sorusu sıklıkla soruluyor. Dizinin görsel açıdan güzel olması ve geçtiği yerler sebebiyle Zeytin Ağacı nerede çekildi, hangi illerde gibi sorular da yönetilmiş durumda. Peki, Zeytin Ağacı oyuncuları kim? İşte Zeytin Ağacı dizisi konusu ve detayları!

Zeytin Ağacı Netflix’te yayında! Murat Boz ve Tuba Büyüküstünlü Zeytin Ağacı dizisi oyuncuları kim, konusu ne, nerede çekildi?

Tuba Büyüküstün, Fırat Tanış ve Murat Bozlu kadrosuyla Zeytin Ağacı Netflix'te yayına girmiş durumda. Zeytin Ağacı oyuncuları ve konusu ile izleyicilerin şimdiden dikkatini çekti. Üniversite yıllarında tanışan Ada, Sevgi ve Leyla'nın uzun süren dostlukları, çıktıkları yolculukta sonsuza dek değişecektir. Netflix'i yerli yapımları arasında yer alan yapım, böylece dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Zeytin Ağacı nerede çekildi, ikinci sezon gelecek mi? İşte Zeytin Ağacı oyuncuları ve konusu!

ZEYTİN AĞACI KONUSU NE?

Üniversite yıllarında tanışan Ada, Sevgi ve Leyla'nın yıllardır devam eden güzel bir dostlukları vardır. Başarılı bir cerrah olan Ada, idealist bir avukat ve kariyer yapmayan Leyla..

Sevgi'ye kanser teşhisi konulduktan sonra bu üç kadın arasındaki güçlü bağ en büyük sınavını verir. Ada, Sevgi'nin dediği gibi hastaneye yatmak yerine başka bir ümidin peşinden gitmeyi tercih eder. Sevgi, Leyla'dan bir adamı bulmak için onu Ayvalık'a götürmesini ister. Bu kararından Sevgi'yi vazgeçiremeyince hep beraber yola çıkarlar.

Bu yolculukla birlikte üç dostun hayatı da değişecektir. Sevgi'nin arayışı, Ada'nın ve Leyla'nın hayatında da değişikliğe neden olacaktır.

ZEYTİN AĞACI OYUNCULARI KİMLER?

Tuba Büyüküstün

Seda Bakan

Boncuk Yılmaz

Murat Boz

Füsun Demirel

Fırat Tanış

Rıza Kocaoğlu

Serkan Altunorak

ZEYTİN AĞACI NEREDE ÇEKİLDİ?

Zeytin Ağacı fragmandan görüldüğü kadarıyla Çanakkale'nin Behremköy mahallesinde çekiliyor. Fragmanda Assos Athena Tapınağı'ndan sahneler yer alıyor.

ZEYTİN AĞACI İKİNCİ SEZON GELECEK Mİ?

Zeytin Ağacı 28 Temmuz'da Netflix'te yayımlandı. İkinci sezonun gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

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Zeytin Ağacı Netflix’te yayında! Murat Boz ve Tuba Büyüküstünlü Zeytin Ağacı dizisi oyuncuları kim, konusu ne, nerede çekildi?
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