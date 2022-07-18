Haberler Yaşam Haberleri Zeytin Ağacı oyuncuları ve konusu: Netflix'in yeni yerli yapımı Zeytin Ağacı dizisi ne zaman çıkacak, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 22:33

Zeytin Ağacı oyuncuları ve konusu: Netflix'in yeni yerli yapımı Zeytin Ağacı dizisi ne zaman çıkacak, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Netflix yeni yerli yapımı Zeytin Ağacı oyuncuları ve konusu hakkında detaylar belli oldu. Yakında Netflix ekranlarında olacak olan yerli yapımın oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Tuba Büyüküstün ve Murat Bozlu dizinin görsellerini gören vatandaşlar büyülendi. İzleyiciler tarafından sürekli Zeytin Ağacı dizisi nerede çekildi, hangi şehirlerde sorusu aratılıyor. Zeytin Ağacı oyuncu kadrosu, konusu ve çekildiği yerler görenleri büyülüyor. Peki, Zeytin Ağacı dizisi ne zaman çıkacak? Zeytin Ağacı oyuncuları kimler? işte detaylar

Zeytin Ağacı oyuncuları ve konusu: Netflix’in yeni yerli yapımı Zeytin Ağacı dizisi ne zaman çıkacak, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Zeytin Ağacı dizisi yakında Netflix'e gelecek. Murat Boz ve Tuba Büyüküstün'ün başrolünde olduğu yapım Ege bölgesinde geçiyor. Zeytin Ağacı oyuncuları ve konusu sıklıkla izleyiciler tarafından aratılıyor. Dizi 28 Temmuzda gösterime girecek. Peki, Zeytin Ağacı dizisi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar!

ZEYTİN AĞACI KONUSU NE?

Üniversite yıllarında tanışan Ada, Sevgi ve Leyla'nın yıllardır devam eden güzel bir dostlukları vardır. Başarılı bir cerrah olan Ada, idealist bir avukat ve kariyer yapmayan Leyla..

Sevgi'ye kanser teşhisi konulduktan sonra bu üç kadın arasındaki güçlü bağ en büyük sınavını verir. Ada, Sevgi'nin dediği gibi hastaneye yatmak yerine başka bir ümidin peşinden gitmeyi tercih eder. Sevgi, Leyla'dan bir adamı bulmak için onu Ayvalık'a götürmesini ister. Bu kararından Sevgi'yi vazgeçiremeyince hep beraber yola çıkarlar.

Bu yolculukla birlikte üç dostun hayatı da değişecektir. Sevgi'nin arayışı, Ada'nın ve Leyla'nın hayatında da değişikliğe neden olacaktır.

ZEYTİN AĞACI DİZİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Tuba Büyüküstün

Seda Bakan

Boncuk Yılmaz

Murat Boz

Füsun Demirel

Fırat Tanış

Rıza Kocaoğlu

Serkan Altunorak

ZEYTİN AĞACI NEREDE ÇEKİLDİ?

Zeytin Ağacı fragmandan görüldüğü kadarıyla Çanakkale'nin Behremköy mahallesinde çekiliyor. Fragmanda Assos Athena Tapınağı'ndan sahneler yer alıyor.

ZEYTİN AĞACI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Zeytin Ağacı 28 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacak

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Zeytin Ağacı oyuncuları ve konusu: Netflix'in yeni yerli yapımı Zeytin Ağacı dizisi ne zaman çıkacak, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
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