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Giriş Tarihi: 19.12.2024 23:08 Son Güncelleme: 19.12.2024 23:09

Zeytin hasadı yaparken aklıma kapılarak öldü

Aydın’da zeytin çırpma makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapılan Mustafa Erdoğan (54) ağaçtan düştü. Ağır yaralanan Erdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Zeytin hasadı yaparken aklıma kapılarak öldü

Köşk ilçesi Gökkiriş Mahallesi'nde, olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Mustafa Erdoğan, arazisinde zeytin hasadı yapmak için ağaca çıktı. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Erdoğan, zeytin çırpma makinesinin yüksek gerilim tellerine temas etmesiyle elektrik akımına kapılarak ağaçtan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erdoğan, ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Erdoğan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Zeytin hasadı yaparken aklıma kapılarak öldü
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