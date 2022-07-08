Haberler Yaşam Haberleri Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır? Taze Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Demlenir Ve Faydaları Nelerdir?
Giriş Tarihi: 8.7.2022 10:08 Son Güncelleme: 8.7.2022 10:08

Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır? Taze Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Demlenir Ve Faydaları Nelerdir?

Topraklarımızın ağaç ve bitki açısından zengin olması birçok açıdan insan sağlığına doğrudan yararlı bitkilere ulaşmamıza olanak sağlamaktadır. Herkes tarafından çok bilinmemesine rağmen zeytin yaprağı çayı bitki çayları açısından vücuda oldukça yararlı bitki çaylarından biridir. Alışık olmadığımız ya da çok duymadığımız bir bitki çayı çeşidi olduğu için zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır ya da zeytin yaprağı çayı faydaları nelerdir soruları sıklıkla aratılmakta ve merak edilmektedir. Ülkemizde yetişen ürünlerden biri olan zeytinin hem kendi hem de yaprağı oldukça faydalıdır. Biz de bu yazımızda size tüm yönleri ile zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır ya fazla zeytin yaprağı çayı tüketmenin zararları nelerdir sorularının cevaplarını hazırladık. İşte tüm detayları ile zeytin yaprağı çayı hakkında merak edilenler.

Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır? Taze Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Demlenir Ve Faydaları Nelerdir?

Eski çağlardan günümüze zeytin farklı şekillerde karşımıza çıkar. Bazen sadece zeytin ağacı dalı ile karşılaşırız bazen ise yaprağından yapılan çay ile. Çok bilinen bir bitki çayı olmamasına rağmen faydaları saymakla bitmeyen zeytin yaprağı çayı ile ilgili tüm soruların cevaplarını sizler için bu yazımızda hazırladık. Taze zeytin yaprağı çayı nasıl demlenir ya da zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır buyurun detaylara beraber bakalım.

Taze Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Demlenir?

Her derde deva zeytin yaprağı çayı hem demlenişi ile hem de lezzeti ile oldukça cezbedici bitki çaylarından biridir. Yapılışı oldukça basit olan zeytin yaprağı çayının demlenişi ve detayları ise şöyledir;

  • Zeytin yaprağı çayı demlemek için elimizde bir tutam (6-7 yaprak) taze zeytin yaprağı ve 2 fincan kaynamış su olması yeterlidir.
  • Öncelikle suyunuzu iyice fokurdayarak kaynatın.
  • Kaynamış suyunuzu çayınızı demleyeceğiniz yere aldıktan sonra içine taze zeytin yapraklarınızı atın ve 10 dakika demlenmeye bırakın.
  • Tüketmeden önce bal ya da limon ile tatlandırabilirsiniz.

Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır?

Her zaman bitki çaylarının tazesine ulaşmak mümkün olmadığı için bazen kurutulmuş bitki çaylarını da tüketmemiz gerekebilmektedir. Eğer siz de taze zeytin yaprağı bulamadıysanız ve kurutulmuş zeytin yaprağınızı nasıl demleyeceğinizi merak ediyorsanız yapılışı oldukça basit. Taze zeytin yaprağı çayının yapılışından hiçbir farkı yok. Kurutulmuş zeytin yapraklarınızı kaynamış suyunuzun içine atıp 10 dakika demledikten sonra dilediğiniz gibi tatlandırarak tüketebilirsiniz.

Zeytin Yaprağı Çayı Faydaları Nelerdir?

Zeytin yaprağı çayı çok bilinen bir bitki çayı olmamasına rağmen vücudumuza faydaları oldukça fazladır. Zeytin yaprağı çayının vücudumuza yararları aşağıdaki gibidir;

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Anti bakteriyel özelliği vardır.
  • Mantar oluşumunu engeller.
  • Hücre yenilenmesine yardımcı olur.
  • Sindirim sistemini rahatlatır ve destekler.
  • Kötü kolesterolü düşürür.
  • Enerji ve zindelik verir.
  • Alerji tedavisinde rahatlatıcı özelliği vardır.
  • Kan akışını arttırır.
  • Kas spazmlarını önler.

Beynin işlevselliğini arttırarak odaklanmayı kolaylaştırır.

Diş ağrısını geçirir.

Tokluk hissi vererek kilo vermeye yardım eder.

Fazla Zeytin Yaprağı Çayı Tüketmenin Zararları Nelerdir?

Yukarıda yararlarından bahsettiğimiz zeytin yaprağı çayı her ne kadar vücudumuza yararlı bir bitki de olsa fazla tüketiminde istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilir. Tüketirken oldukça dikkat edilerek tüketilmesi gerekilen zeytin yaprağı çayının fazla tüketilmesinin zararları aşağıdaki gibidir;

  • Fazla tüketildiğinde alerjik yatkınlığı olanlarda alerjik reaksiyona sebebiyet verebilir.
  • Günde 2 veya 3 fincandan fazla tüketilmesi uzun vadede karaciğer yetmezliğine sebep olabilir.
  • Kan sulandırıcı etkisi bulunan zeytin yaprağı çayının fazla tüketilmesi tansiyon ve şeker hastalığı olanlarda hastalık tetikleyici olabilir.
  • Hamilelerin ve mide rahatsızlığı olanların kullanmadan önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Milyonlara yeni ödeme ve maaş tablosu! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaşı enflasyon farkı ile ne kadar oldu?
Son dakika | Konya'da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın kardeşiyle son konuşması ortaya çıktı
Ekrem Karakaya kimdir, kaç yaşındaydı, nasıl öldü? Doktor Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi'nde katledildi!
SON DAKİKA: Emekliye zam memura fark! Kazanç 2.680 lirayı gördü: Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur, memur zammı ve enflasyon farkı ne kadar oldu?
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi tarihte? Fark ödeme takvimi
Son dakika | Miçotakis'ten geri adım: Türkiye'yi engelleyemeyiz, dost olalım
Son dakika: Fatma Girik'in mirasında kritik karar! Günay Girik'e uzaklaştırma kararı
Kurban bayram namazı kaçta? 2022 Diyanet'in bayram namazı saatleri ile bayram namazı saati kaçta kılınacak?
Evde bakım maaşı ne zaman yatacak ve ne kadar oldu? Evde bakım maaşı yatan iller temmuz 2022 listesi!
Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve başvuru sonuçları bekleniyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır? Taze Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Demlenir Ve Faydaları Nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA