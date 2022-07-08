Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır? Taze Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Demlenir Ve Faydaları Nelerdir?

Eski çağlardan günümüze zeytin farklı şekillerde karşımıza çıkar. Bazen sadece zeytin ağacı dalı ile karşılaşırız bazen ise yaprağından yapılan çay ile. Çok bilinen bir bitki çayı olmamasına rağmen faydaları saymakla bitmeyen zeytin yaprağı çayı ile ilgili tüm soruların cevaplarını sizler için bu yazımızda hazırladık. Taze zeytin yaprağı çayı nasıl demlenir ya da zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır buyurun detaylara beraber bakalım.

Taze Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Demlenir?

Her derde deva zeytin yaprağı çayı hem demlenişi ile hem de lezzeti ile oldukça cezbedici bitki çaylarından biridir. Yapılışı oldukça basit olan zeytin yaprağı çayının demlenişi ve detayları ise şöyledir;

Zeytin yaprağı çayı demlemek için elimizde bir tutam (6-7 yaprak) taze zeytin yaprağı ve 2 fincan kaynamış su olması yeterlidir.

Öncelikle suyunuzu iyice fokurdayarak kaynatın.

Kaynamış suyunuzu çayınızı demleyeceğiniz yere aldıktan sonra içine taze zeytin yapraklarınızı atın ve 10 dakika demlenmeye bırakın.

Tüketmeden önce bal ya da limon ile tatlandırabilirsiniz.

Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır?

Her zaman bitki çaylarının tazesine ulaşmak mümkün olmadığı için bazen kurutulmuş bitki çaylarını da tüketmemiz gerekebilmektedir. Eğer siz de taze zeytin yaprağı bulamadıysanız ve kurutulmuş zeytin yaprağınızı nasıl demleyeceğinizi merak ediyorsanız yapılışı oldukça basit. Taze zeytin yaprağı çayının yapılışından hiçbir farkı yok. Kurutulmuş zeytin yapraklarınızı kaynamış suyunuzun içine atıp 10 dakika demledikten sonra dilediğiniz gibi tatlandırarak tüketebilirsiniz.

Zeytin Yaprağı Çayı Faydaları Nelerdir?

Zeytin yaprağı çayı çok bilinen bir bitki çayı olmamasına rağmen vücudumuza faydaları oldukça fazladır. Zeytin yaprağı çayının vücudumuza yararları aşağıdaki gibidir;

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Anti bakteriyel özelliği vardır.

Mantar oluşumunu engeller.

Hücre yenilenmesine yardımcı olur.

Sindirim sistemini rahatlatır ve destekler.

Kötü kolesterolü düşürür.

Enerji ve zindelik verir.

Alerji tedavisinde rahatlatıcı özelliği vardır.

Kan akışını arttırır.

Kas spazmlarını önler.

Beynin işlevselliğini arttırarak odaklanmayı kolaylaştırır.

Diş ağrısını geçirir.

Tokluk hissi vererek kilo vermeye yardım eder.

Fazla Zeytin Yaprağı Çayı Tüketmenin Zararları Nelerdir?

Yukarıda yararlarından bahsettiğimiz zeytin yaprağı çayı her ne kadar vücudumuza yararlı bir bitki de olsa fazla tüketiminde istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilir. Tüketirken oldukça dikkat edilerek tüketilmesi gerekilen zeytin yaprağı çayının fazla tüketilmesinin zararları aşağıdaki gibidir;