Zeytinburnu Hangi Adliyeye Bağlı? Zeytinburnu İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Zeytinburnu hakkında bilinmesi gereken en önemli bilgilerden bir tanesi, Zeytinburnu ilçesinin İstanbul'un en merkezi noktalarından biri olduğudur. İstanbul'un tam merkezinde yer alan Zeytinburnu ilçesi hukuki işler için bir adliyeye de bağlanmıştır. Zeytinburnu hangi adliyeye bağlı ve Zeytinburnu ilçesine hangi adliye bakıyor soruları Zeytinburnu hakkında öğrenilmesi gereken bir diğer önemli bilgidir.

Zeytinburnu Hangi Adliyeye Bağlı?

Zeytinburnu'nda yaşayan vatandaşlar hukuki işlerini görmek için Bakırköy Adliyesi'ne gitmelidirler. Bakırköy Adliyesi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ve Çağlayan Adliyesi ile birlikte en yoğun çalışan adliyedir. Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Bakırköy Adliyesi Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerine aktif bir şekilde hizmet vermektedir.

Zeytinburnu İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Zeytinburnu'nun bağlı olduğu Bakırköy Adliyesi, 6 ilçeye hizmet veren, yoğun bir iş temposuna sahip büyük bir Adalet Sarayı yani Adliyedir. Şimdiki binasında 2007 yılının mart ayından beri hizmet veren Adliye son derece yüksek teknolojiye sahip kullanışlı bir binaya sahiptir.

Günde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Bakırköy Adliyesi bu yoğunluk karşısında vatandaşları mağdur etmemek için kalabalık bir hukuk kadrosuna sahiptir. Bakırköy adliyesinde toplam 181 Cumhuriyet savcısı, 354 Hakim görev yapmaktadır. Adliyenin toplam personel sayısı 2765'tir.