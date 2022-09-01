Haberler Yaşam Haberleri Zeytinburnu Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Zeytinburnu İstasyonuna Nasıl Gidilir, Tramvaya Yakın Mı?
Giriş Tarihi: 1.9.2022 16:05 Son Güncelleme: 1.9.2022 16:05

Zeytinburnu Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Zeytinburnu İstasyonuna Nasıl Gidilir, Tramvaya Yakın Mı?

Zeytinburnu Durağı Marmaray hattı üzerinde yer alan en işlek duraklardan biridir. Bu sebeple Zeytinburnu Marmaray Durağı nerede sorusunun cevabı merak edilmektedir. Bizler de bu yazımızda Zeytinburnu Marmaray Durağı nerede sorusu hakkındaki detaylara yer verdik. Peki, yol tarifi ile Marmaray Zeytinburnu İstasyonuna nasıl gidilir, tramvaya yakın mı? İşte detaylar!

Zeytinburnu Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Zeytinburnu İstasyonuna Nasıl Gidilir, Tramvaya Yakın Mı?

Uzun bir hatta sahip olan Marmaray'da toplam 43 adet durak bulunmaktadır. Bilinen duraklarından biri de Zeytinburnu Marmaray Durağı'dır. Bu konuda çok fazla bilgisi olmayanlar Zeytinburnu Marmaray Durağı nerede sorusuna cevap ararlar. Zeytinburnu Marmaray İstasyonu'na nasıl gidilir, tramvaya yakın mı? İşte Zeytinburnu Marmaray Durağı hakkında merak edilenler...

Zeytinburnu Marmaray Durağı Nerede?

Marmaray uzun mesafeler için sıkça tercih edilmektedir. Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan İstanbul Boğazının altından geçmekte olan derin bir sistemi vardır. Ayrıca hızlı ve konforlu olması da insanlar açısından tercih sebebi olmaktadır. Halkalı ve Gebze arası ulaşımı sağlamaktadır. Toplam 43 durak bulunmaktadır. Zeytinburnu Marmaray Durağı ise İstanbul'un Avrupa yakasında yer almaktadır. Zeytinburnu ilçesinde bulunmakta olan bu durak; Halkalı yönünde 33.durak, Gebze yönünde ise 11.duraktır. Marmaray ile rahat bir şekilde Zeytinburnu'ndan farklı güzergahlara yolculuk yapabilirsiniz.

Zeytinburnu Marmaray Durağı Tramvaya Yakın Mı?

Zeytinburnu Marmaray Durağı İstanbul'un Avrupa yakasındaki Zeytinburnu ilçesinde bulunmaktadır. Bu durak Halkalı tarafına daha yakındır. Yenimahalle ile Kazlıçeşme durakları arasında yer alır. Bu duraktan Gebze veya Halkalı yönündeki diğer güzergahlara gitmek Marmaray sayesinde daha kolay ve hızlı olmaktadır. Zeytinburnu Marmaray Durağı her gün 06:01-23:24 saatleri arasında faaliyet göstermektedir.

Zeytinburnu Marmaray İstasyonuna Nasıl Gidilir?

Marmaray Durakları arasında bulunan Zeytinburnu'na gelmek için öncelikle Marmaray kullanılabilir. Ancak Marmaray hattı duraklarına uzak bir yerde ikamet edenler, öncelikle farklı ulaşım araçlarıyla Zeytinburnu'na gelip buradan sonra istenilen güzergaha gitmek için Marmaray kullanabilir. Zeytinburnu Marmaray Durağına ulaşım için otobüs, minibüs, tren veya metro kullanılabilir.

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Zeytinburnu Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Zeytinburnu İstasyonuna Nasıl Gidilir, Tramvaya Yakın Mı?
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