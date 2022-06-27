Haberler Yaşam Haberleri Zeytinburnu Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
Giriş Tarihi: 27.6.2022 15:19 Son Güncelleme: 27.6.2022 15:19

Zeytinburnu Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Zeytinburnu Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul’un 39 ilçesinden biri olan ve Tarihi yarımada ile surlarla ayrılmış, E-5 karayoluna sınır ve havalimanına 15-20 dakikalık mesafede bulunan Zeytinburnu, konum itibariyle önemli bir noktadadır. Metrobüs ve metro istasyonları ile de her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Zeytinburnu Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Sorusunu ele alacağız. Zeytinburnu Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? İşte tüm merak edilenler…

İstanbul'un dışarı açılan önemli bir penceresi konumda olan Zeytinburnu; doğusunda Fatih, kuzeydoğuda Eyüp sultan, kuzeyinde Bayrampaşa, batısında Güngören, Bakırköy, kuzeybatısında Esenler, güneyinde ise Marmara Denizi'yle çevrili olmasından dolayı çok önemli bir yerdedir. Birçok tarihi yapı, kültürü, yemekleri, ekonomisi, eğitimi ve sağlık imkanları nedeniyle insanlar bu bölgeyi ziyaret etmektedir. Zeytinburnu Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Eğer Zeytinburnu'na nasıl gideceğinizi merak ediyorsanız sizin için gereken bilgileri hazırladık. Zeytinburnu Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? İşte bilmeniz gerekenler…

Zeytinburnu Metrobüs Durağı Nerede?

Zeytinburnu Metrobüs Durağı İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yer almaktadır.

Zeytinburnu Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

İETT Otobüsleri

  • 48A Göktürk - Kazlıçeşme
  • 50K Alibeyköy Metro - Kazlıçeşme
  • 78ZB Fenertepe Peronlar / Başakşehir - Metrokent - Zeytinburnu Metro
  • 79G Kayaşehir - Zeytinburnu Metro
  • 80 Kazlıçeşme - Eminönü
  • 80T Kazlıçeşme - Taksim
  • 85C Davutpaşa YTÜ - Kazlıçeşme
  • 89A Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi - Zeytinburnu Metro
  • 89M Mehmet Akif Mahallesi - Zeytinburnu Metro
  • 89S Söğütlüçeşme - Zeytinburnu Metro
  • 93 Zeytinburnu - Eminönü
  • 93C Zeytinburnu - Aksaray
  • 93M Zeytinburnu - Mecidiyeköy
  • 93T Zeytinburnu - Taksim
  • 97E Mahmutbey/Güneşli - Kazlıçeşme
  • 97KZ Kocasinan - Zeytinburnu Metro
  • HT13 Yenimahalle Metro - Zeytinburnu Metro
  • MK97 Çavuşpaşa - Zeytinburnu Metro
  • MR10 Zeytinburnu - Kazlıçeşme
  • MR11 Kazlıçeşme - Topkapı
  • MR20 Yenibosna Metro - Kazlıçeşme

Metrobüs Metrobüs (Bayrampaşa - Maltepe / Koç Üniversitesi Hastanesi ile Merter arası)

Raylı Sistem

  • İstanbul T1 Bağcılar - Kabataş (Zeytinburnu ile Topkapı arası)
  • İstanbul T4 Topkapı - Mescid-i Selam (Topkapı ile Vatan arası)
  • Marmaray (Halkalı - Gebze) Banliyö Treni Marmaray (Sadece Zeytinburnu ile Kazlıçeşme arası)

Zeytinburnu Metrobüsten Metroya Nasıl Gidilir?

Zeytinburnu Metrobüs Durağından inerek çıkışa doğru ilerleyen. Çıkışa doğru geldiğinizde hemen metro tabelasını görebilirsiniz. Bu tabeladaki işaretleri takip ederek M1A, M1B metronun geçtiği istasyona ulaşabilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Temmuz zammı ile 7 tabloda bütün emekli ve memur maaşları hesaplandı! Fark 2.780 TL'yi aştı: Asgari ücret, enflasyon farkı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
Emekli zam oranı yüzde 40'ın üzerinde geliyor! SSK ve BAĞ KUR en düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Kritik toplantı!
SON DAKİKA | Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Uyarılar peş peşe geliyor: 6 il için kırmızı alarm
SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuzda 2022 asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor
Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek 2022? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte ödeme tarihi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus'un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi
Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 26 Haziran 2022 Survivor eleme adayı ile kim elendi, adadan kim gitti? Acun Ilıcalı açıkladı
SİGARA FİYATLARI 2022 HAZİRAN LİSTESİ: 27 Haziran 2022 Sigaraya zam geldi mi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'ın son hali yürek burktu! Oğlu İlker İnanoğlu paylaştı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Zeytinburnu Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA