Zeytinburnu Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul’un 39 ilçesinden biri olan ve Tarihi yarımada ile surlarla ayrılmış, E-5 karayoluna sınır ve havalimanına 15-20 dakikalık mesafede bulunan Zeytinburnu, konum itibariyle önemli bir noktadadır. Metrobüs ve metro istasyonları ile de her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Zeytinburnu Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Sorusunu ele alacağız. Zeytinburnu Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? İşte tüm merak edilenler…
İstanbul'un dışarı açılan önemli bir penceresi konumda olan Zeytinburnu; doğusunda Fatih, kuzeydoğuda Eyüp sultan, kuzeyinde Bayrampaşa, batısında Güngören, Bakırköy, kuzeybatısında Esenler, güneyinde ise Marmara Denizi'yle çevrili olmasından dolayı çok önemli bir yerdedir. Birçok tarihi yapı, kültürü, yemekleri, ekonomisi, eğitimi ve sağlık imkanları nedeniyle insanlar bu bölgeyi ziyaret etmektedir. Zeytinburnu Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Eğer Zeytinburnu'na nasıl gideceğinizi merak ediyorsanız sizin için gereken bilgileri hazırladık. Zeytinburnu Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? İşte bilmeniz gerekenler…
Zeytinburnu Metrobüs Durağı Nerede?
Zeytinburnu Metrobüs Durağı İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yer almaktadır.
Zeytinburnu Metrobüs Durağından Geçen Hatlar
İETT Otobüsleri
48A Göktürk - Kazlıçeşme
50K Alibeyköy Metro - Kazlıçeşme
78ZB Fenertepe Peronlar / Başakşehir - Metrokent - Zeytinburnu Metro
79G Kayaşehir - Zeytinburnu Metro
80 Kazlıçeşme - Eminönü
80T Kazlıçeşme - Taksim
85C Davutpaşa YTÜ - Kazlıçeşme
89A Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi - Zeytinburnu Metro
89M Mehmet Akif Mahallesi - Zeytinburnu Metro
89S Söğütlüçeşme - Zeytinburnu Metro
93 Zeytinburnu - Eminönü
93C Zeytinburnu - Aksaray
93M Zeytinburnu - Mecidiyeköy
93T Zeytinburnu - Taksim
97E Mahmutbey/Güneşli - Kazlıçeşme
97KZ Kocasinan - Zeytinburnu Metro
HT13 Yenimahalle Metro - Zeytinburnu Metro
MK97 Çavuşpaşa - Zeytinburnu Metro
MR10 Zeytinburnu - Kazlıçeşme
MR11 Kazlıçeşme - Topkapı
MR20 Yenibosna Metro - Kazlıçeşme
Metrobüs Metrobüs (Bayrampaşa - Maltepe / Koç Üniversitesi Hastanesi ile Merter arası)
Raylı Sistem
İstanbul T1 Bağcılar - Kabataş (Zeytinburnu ile Topkapı arası)
İstanbul T4 Topkapı - Mescid-i Selam (Topkapı ile Vatan arası)
Zeytinburnu Metrobüs Durağından inerek çıkışa doğru ilerleyen. Çıkışa doğru geldiğinizde hemen metro tabelasını görebilirsiniz. Bu tabeladaki işaretleri takip ederek M1A, M1B metronun geçtiği istasyona ulaşabilirsiniz.