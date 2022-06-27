Zeytinburnu Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul'un dışarı açılan önemli bir penceresi konumda olan Zeytinburnu; doğusunda Fatih, kuzeydoğuda Eyüp sultan, kuzeyinde Bayrampaşa, batısında Güngören, Bakırköy, kuzeybatısında Esenler, güneyinde ise Marmara Denizi'yle çevrili olmasından dolayı çok önemli bir yerdedir. Birçok tarihi yapı, kültürü, yemekleri, ekonomisi, eğitimi ve sağlık imkanları nedeniyle insanlar bu bölgeyi ziyaret etmektedir. Zeytinburnu Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Eğer Zeytinburnu'na nasıl gideceğinizi merak ediyorsanız sizin için gereken bilgileri hazırladık. Zeytinburnu Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? İşte bilmeniz gerekenler…

Zeytinburnu Metrobüs Durağı Nerede?

Zeytinburnu Metrobüs Durağı İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yer almaktadır.

Zeytinburnu Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

İETT Otobüsleri

48A Göktürk - Kazlıçeşme

50K Alibeyköy Metro - Kazlıçeşme

78ZB Fenertepe Peronlar / Başakşehir - Metrokent - Zeytinburnu Metro

79G Kayaşehir - Zeytinburnu Metro

80 Kazlıçeşme - Eminönü

80T Kazlıçeşme - Taksim

85C Davutpaşa YTÜ - Kazlıçeşme

89A Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi - Zeytinburnu Metro

89M Mehmet Akif Mahallesi - Zeytinburnu Metro

89S Söğütlüçeşme - Zeytinburnu Metro

93 Zeytinburnu - Eminönü

93C Zeytinburnu - Aksaray

93M Zeytinburnu - Mecidiyeköy

93T Zeytinburnu - Taksim

97E Mahmutbey/Güneşli - Kazlıçeşme

97KZ Kocasinan - Zeytinburnu Metro

HT13 Yenimahalle Metro - Zeytinburnu Metro

MK97 Çavuşpaşa - Zeytinburnu Metro

MR10 Zeytinburnu - Kazlıçeşme

MR11 Kazlıçeşme - Topkapı

MR20 Yenibosna Metro - Kazlıçeşme

Metrobüs Metrobüs (Bayrampaşa - Maltepe / Koç Üniversitesi Hastanesi ile Merter arası)

Raylı Sistem

İstanbul T1 Bağcılar - Kabataş (Zeytinburnu ile Topkapı arası)

İstanbul T4 Topkapı - Mescid-i Selam (Topkapı ile Vatan arası)

Marmaray (Halkalı - Gebze) Banliyö Treni Marmaray (Sadece Zeytinburnu ile Kazlıçeşme arası)

Zeytinburnu Metrobüsten Metroya Nasıl Gidilir?

Zeytinburnu Metrobüs Durağından inerek çıkışa doğru ilerleyen. Çıkışa doğru geldiğinizde hemen metro tabelasını görebilirsiniz. Bu tabeladaki işaretleri takip ederek M1A, M1B metronun geçtiği istasyona ulaşabilirsiniz.