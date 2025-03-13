Zeytinburnu sahili çöktü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğunda olan Zeytinburnu Kennedy Caddesi boyunca uzanan, her gün binlere insanın kullandığı park ve yürüyüş yolunda iki noktada çökme meydana geldi. Vatandaşlar durumu İBB'ye bildirdi. İBB ekipleri çöken alanda önlem almak ve çöken alanı onarmak yerine sadece üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta yazan bir bariyer bıraktı. Alınan önlemin yetersiz olduğunu belirten vatandaşlar, "Çöken alanın onarılması için illa birine bir şey olması mı gerekiyor" dedi.