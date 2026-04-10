Zeytinburnu’nda eski koca dehşeti

Giriş Tarihi: 10.04.2026

Yunus Emre KAVAK
İstanbul Zeytinburnu'nda Ercan Ş. (53), barışmak için, bir yıl önce boşandığı eski eşi Türkan B.'nin (39) evine gitti. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavganın büyümesi üzerine silahını çıkaran Ercan Ş., eski eşi Türkan B. ve kızı Ceylinaz Ş.'yi (19) silahla vurdu. Olayda Ceylinaz Ş. hayatını kaybederken, Türkan B. ise ağır yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının kumar oynanması için yer temin etme suçundan 5 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

