Zeytinburnu’nda feci kaza! Makas atarak ilerleyip minibüse çarptı: Yaralılar var!

'ARACIN İÇİNDEN 4 YARALI ÇIKMIŞ'

Kazayı görüp yardım etmek için duran Emniyetli Hayat Derneği üyesi, "Seyir halindeyken makas atan bir araç, hafif ticari aracı sıkıştırmış. Aynı şekilde başka araca da çarpmış. O araç kaçmış. Bu aracın içinden 4 yaralı çıkmış ambulanslar götürdü onları. Trafik polisleri geldi, çekici geldi. Çok geçmiş olsun inşallah kurallara riayet ederiz. Bundan sonra böyle şeyler yaşanmaz" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör