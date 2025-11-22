Zeytinburnu’nda iş yerinde çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı!

Olay, Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Modabağ A Sokak'taki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen 4 kişiden Fatih A. ve Ümit Ö. ile iş yeri sahibi H.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.