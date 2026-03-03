Haberler Yaşam Haberleri Zeytinburnu’nda kan donduran olay: Anne ve kızın cesedi denizde bulundu!
Giriş Tarihi: 3.03.2026 00:46

İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen korkunç olayda, suda hareketsiz yatan bir kız çocuğu ihbarına gelen ekipler kızın hayatını kaybettiğini belirledi. 1 saat sonra ise sudan bir ceset daha çıkarılırken, cansız bedenin bulunan kız çocuğunun annesine ait olduğu belirlendi. Anne ve kızın bedenleri incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Olay, İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde meydana geldi. İddiaya göre balık tutmaya gelen vatandaşlar denizde hareketsiz şekilde bir kız çocuğu gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinde sudan çıkarılan kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sahil güvenlik ekipleri denizde arama çalışması yaparken yaklaşık 1 saat sonra sudan ikinci ceset çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında denizden çıkarılan cesetlerin F.Ç (30) isimli kadın ve kızı İ.Ş. (8)'ye ait olduğu tespit edildi.

OLAYLA İLGİLİ KONUŞAN VATANDAŞ: ÖNCE ANNE SONRA KIZ KENDİNİ ATTI

Alevlidağ,''Biz 1 saat önce buradan geçerken anneyle kızı vardı. Suyun kenarında oturuyorlardı. Biz ileri gittiğimizde önce anne atlamıştı. Sonrasında ufak kız kendini atmıştı. Buraya 2 kadın 2 de kız gelmişti balık yakalamaya, sonra cesedi gördüler. Cesetleri görünce polislere haber verdiler. Kızı çıkardılar. Anneyi de yarım saat önce çıkardılar'' ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu'nda kan donduran olay: Anne ve kızın cesedi denizde bulundu!
