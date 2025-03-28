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Giriş Tarihi: 28.3.2025 18:13 Son Güncelleme: 28.3.2025 19:02

Zeytinburnu’nda Konyalı Hacı Veyiszade Camii ibadete açıldı

İstanbul Zeytinburnu Maltepe Mahallesi’nde inşası tamamlanan Konyalı Hacı Veyiszade Camii’nde İstanbul Valisi Davut Gül ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un katılımıyla ilk namaz kılındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Zeytinburnu’nda Konyalı Hacı Veyiszade Camii ibadete açıldı

Zeytinburnu'nun yeni konut projeleriyle yeniden yapılanan Maltepe Mahallesi'nde nüfusun artmasıyla birlikte kamusal alan ihtiyacı da artmaya devam ediyor. Özellikle mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda Maltepe Mahallesi'ne yeni kazandırılan Konyalı Hacı Veyiszade Camii de bu kamusal alanlardan bir tanesi oldu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un katılımıyla gerçekleşen Kuran-ı Kerim tilavetli açılış töreniyle Konyalı Hacı Veyiszade Camii'nde cemaatle birlikte ilk namaz da kılındı.

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Camiyi gezen ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'dan camii inşaatı hakkında bilgiler alan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul ve Zeytinburnu'muza binlerce konut, hastane, birçok kamusal alan yaptık ama en çok zevk aldığımız veya huzur bulduğumuz yerler bu kutsal mekanlar, camilerimiz oluyor. Çünkü bu hizmetler bu fani dünyada değil, öbür dünyada inşallah işimize yarayacak. Konyalı Hacı Veyiszade Camii inşaatında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"HACI VEYİSZADE CAMİİ DE KAMUSAL İHTİYAÇLARDAN BİRİDİR"

Camii'nin açılışına ev sahipliği yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise " Zeytinburnu'nun eskileri bilirler. Maltepe Mahallemiz son zamanlarda dönüşen, gelişen bir lokasyonumuz. Türkiye'nin ilk sanayi mahallesiyken şimdi iyi bir konut bölgesi olma yolunda hızla dönüşen bir mahallemiz. Buranın kamusal ihtiyaçları var, bu ihtiyaçları çözmek için çalışıyoruz. Bugün burada ibadete açtığımız Hacı Veyiszade Camii de bu kamusal ihtiyaçlardan bir tanesiydi. Camimizin arsasını imar düzenlemesi ile kamuya kazandırdık. Projesini de belediye olarak biz üstlendik. Hayırseverimiz da inşaatını yaptı, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Zeytinburnu’nda Konyalı Hacı Veyiszade Camii ibadete açıldı
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