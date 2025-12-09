Zeytinburnu’nda park yeri kavgası vahşete dönüşmüştü: 1 kişi hayatını kaybetti! Feci olayda yeni gelişme

'SİLAHI GÖRÜNCE GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDIM'

Kavgayı ayırmaya çalışan Ali Solmaz ise, "Kavga ettiklerini gördüm ben. Kavgayı ayırmaya gidiyordum. O sırada arkadan Nadir ağabey geldi, elinde silahla. Silahı görünce geri çekilmek zorunda kaldım. Esnaflar girdi araya ayırmaya çalıştı. Silahla vurmaya çalıştı. Bir kişiyi bacağından vururken gördüm. O sırada ben arkamı döndüğümde Sedat ağabey de vefat etti galiba orada. Üzgünüz, böyle olayların yaşanmasını istemiyoruz. Zeytinburnu gibi bir yere yakışan şeyler değil bunlar. Gereksiz yere bir can gitti. Esnaf geldi, nadir ağabeyi gelir çekip elinden silahını aldılar. Ondan sonra polis ve ambulans geldi. Alıp götürdüler, sonra başka bir ambulans geldi öbür yaralıyı götürdü" dedi.