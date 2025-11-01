Zeytinburnu'nda şoke eden görüntü! Kentsel dönüşüm mağduru Behiye teyze: "Duvarımı geri istiyorum"

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Veliefendi Mahallesi Arif Şentürk Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm kararı çıkan 4 katlı bir binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Ancak yıkımın tamamlanmasıyla birlikte, bitişiğinde bulunan apartmanın bir cephesinde duvarın olmadığı acı gerçek ortaya çıktı.
Duvarsız kalan evde yaşayanlar büyük bir şok yaşarken, dairelerin içindeki bazı eşyalar (koltuk ve yatak gibi) yıkıntıların arasında kalarak kullanılamaz hale geldi. Yıkım sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmaması tek teselli olsa da, dairelerinde büyük hasar oluşan apartman sakinleri, yaşadıkları zararın bir an önce karşılanmasını talep ediyor.
BEHİYE TEYZE'NİN DRAMI: "KİMSE SUÇLU DEĞİL, YIKTINIZ, YAPIN!"
Yıkımın en büyük mağdurlarından biri olan 67 yaşındaki Behiye İçkili, duvarsız kalan evinde otururken objektiflere yansıdı. Eşinin emekli maaşıyla geçindiklerini belirten İçkili, müteahhit firma ile yaşadıkları gerginliği de dile getirdi.
Behiye İçkili: "2 gün önce yaşandı bu olay. Oğlum yanımda duramıyor, çünkü az kalsın bugün oğlumu dövüyorlardı. Müteahhit bir sürü kişi toplayıp gelmiş. Ben de sinirden oturdum çalışmaları izledim. Hiçbir şey söylemiyorlar, biraz sesimizi çıkardık mı hemen suçlu oluyoruz."
Mağduriyetini şu sözlerle özetledi: "Kimse suçlu değil, Yıktınız burayı yapacaksınız. 'Yapmıyoruz' dediler. 2 koltuğum ve bir adet çift kişilik yatağımyıkıntıların arasında kaldı.
Onları bile karşılamıyorlar. Yetkililere sesleniyorum, duvarımın yapılmasını istiyorum. Yapmaları lazım çünkü oğlumun durumu yok, eşimin maaşıyla geçiniyoruz."