Zeytinburnu'nda şoke eden görüntü! Kentsel dönüşüm mağduru Behiye teyze: "Duvarımı geri istiyorum"

Duvarsız kalan evde yaşayanlar büyük bir şok yaşarken, dairelerin içindeki bazı eşyalar (koltuk ve yatak gibi) yıkıntıların arasında kalarak kullanılamaz hale geldi. Yıkım sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmaması tek teselli olsa da, dairelerinde büyük hasar oluşan apartman sakinleri, yaşadıkları zararın bir an önce karşılanmasını talep ediyor.