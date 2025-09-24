Haberler Yaşam Haberleri Zift yüklü tanker şarampole devrildi: Sürücü yaralı kurtarıldı
Giriş Tarihi: 24.9.2025 17:35 Son Güncelleme: 24.9.2025 17:52

Zift yüklü tanker şarampole devrildi: Sürücü yaralı kurtarıldı

Kırıkkale’de zift yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D765 karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. O.A. (25) idaresindeki 35 BOB 312 plakalı Mercedes tanker, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tankerin yanma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, tanker çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

