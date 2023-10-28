Zihinsel engelli depremzede kıza tecavüz etti!

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası Malatya'dan İstanbul'a gelerek devlet tarafından otele yerleştirilen bir ailenin kız çocuklarına market işletmecisinin tecavüz ettiği ortaya çıktı. Olay 15 Nisan 2023 tarihinde meydana geldi. Malatya'da meydana gelen deprem sonrası evlerini kaybeden aile devlet tarafından İstanbul Fatih'te bulunan bir otele yerleştirildi.

ZİHİNSEL ENGELLİ DEPREMZEDEYİ DÜKKÂNINA ÇAĞIRDI

Otelde konaklamaya başlayan aileyi bir süre sonra çevrede bulunan esnaf tanımaya başladı. Ailenin 17 yaşındaki kızları ise daha önce geçirdikleri bir trafik kazası sırasında beyninden aldığı hasardan dolayı zihinsel engel meydana geldi. İlçede market işletmeciliği yapan Emrah T., (34) kız çocuğu İ.T., ile konuşmaya başladı. Sık sık kız çocuğunu markete çağıran şüpheli olay günü konuşmak istediğini söyledi.

KIZ ÇOCUĞUNU EVİNE GÖTÜRÜP İSTİSMAR ETTİ

Emrah T.'yi dinleyen kız çocuğu markette çıkarak işletmecinin evine doğru birlikte gittiler. Eve gittiğinde iddiaya göre Emrah T., kız çocuğunun pantolonunu çıkararak istismar etti. Ne yaşadığını anlamayan kız çocuğu acı içerisinde otele geri döndüğünde yaşadıklarını annesi ve teyzesine anlattı. Durum bir süre sonra emniyet güçlerine haber verilerek olayla ilgili şikâyetçi oldular.

İSTİSMARCI TUTUKLANDI

Pedagog eşliğinde ifade veren kız çocuğu yaşadığı durumu anlattı. Adli Tıp Kurumu İ.T.'ye yaptığı muayenede istismara uğradığını raporladı. İstismarcı ise verdiği ifadesinde İ.T.'nin sevgilisi olduğunu ilişkiye girdiklerini, İ.T.'nin 17 yaşında ve zihinsel engelli olduğunu bilmediğini iddia etti. İfadesinin ardından adliyeye götürülen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Adli Tıp Kurumundan gelen rapor ve mağdur beyanına göre şüphelinin üzerine atılı eylemi gerçekleştirdiğini belirterek Emrah T., hakkında, 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçu kapsamında 16 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.