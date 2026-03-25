Zihinsel engelli Recep Özekici’den 15 gündür haber alınamıyor

Ankara'nın Bala ilçesinde kaybolan 63 yaşındaki Recep Özekici'den 15 gündür haber alınamıyor. Son olarak Keskiköprü Barajı çevresinde görülen Özekici için başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonuç vermedi. Arama çalışmalarının sürdüğünü belirten aile, Recep Özekici'nin sağ olarak bulunmasını umut ediyor. Aile, gören ya da yerini bilenlerin en yakın güvenlik birimlerine bilgi vermesini istedi.

SON GÖRÜLDÜĞÜ YER: KESİKKÖPRÜ BARAJI

İddiaya göre Özekici, gün içerisinde birkaç kez köydeki tanıdıklarının yanına gidip geldikten sonra bir zabıta tarafından Kesikköprü Barajı çevresine götürüldü. Burada bir akaryakıt istasyonu yakınlarında görüldüğü öne sürülen Özekici'nin, kendisine para veren bir vatandaşla kısa bir diyalog kurduğu, ardından uzaklaştığı ifade edildi. Bu olayın ardından Özekici'den bir daha haber alınamadı.





GENİŞ ÇAPLI ARAMA: DRON, KÖPEKLER VE GÖNÜLLÜLER

Kayıp ihbarının ardından AFAD ve Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmalara gönüllüler de katılırken, dronlar ve kadavra köpekleriyle yapılan aramalarda dere yatakları ve baraj çevresi didik didik incelendi. Eryıldırım, "15 gündür arama yapılıyor. Dronlarla, köpeklerle bakıldı. Biz de sahada yer aldık ama henüz hiçbir iz yok" diye konuştu.





İHBARLAR UMUTLANDIRDI AMA SONUÇ ÇIKMADI

Eryıldırım, arama sürecinde farklı bölgelerden gelen ihbarlar aileyi zaman zaman umutlandırdığını dile getirdi. Eryıldırım, "Gölbaşı ve çevresinde görüldüğüne dair iddialar üzerine polis ekipleri harekete geçti, ancak yapılan incelemelerde bu ihbarlar sonuçsuz kaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği bazı noktalarda da bir bulguya rastlanmadı" dedi. Ayrıca Kırşehir ve çevresinden gelen bir başka ihbar da değerlendirildi ancak burada da herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

"HERKES ONU TANIRDI, ZARAR GÖRMESİNDEN ENDİŞELİYİZ"

Ailesiyle birlikte yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Özekici'nin, bölgede sevilen bir kişi olduğu ifade edildi. Eryıldırım, "Herkes onu tanır, aç bırakmaz. İnsanlar sahip çıkar. Ama 15 gündür hiçbir haber alamıyoruz. Endişeliyiz" dedi.





UMUTLAR TÜKENMİYOR

