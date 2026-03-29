Zihni çalıştıran hobiler demans riskini azaltıyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

AMERİCAN Journal of Preventive Medicine'de yayımlanan bilimsel araştırma, oturarak yapılan zihinsel aktivitelerin demans riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu. Uzmanlar kitap okumak, bulmaca çözmek ve puzzle gibi hobilerin beyni aktif tutarak bilişsel gerilemeyi geciktirdiğini vurguluyor. Hareketsiz yaşamın zararlarına rağmen, bu tür aktif oturuş seansları sinir hücreleri arasındaki bağları güçlendiriyor. Araştırma, her gün düzenli zihinsel egzersiz yapan bireylerde riskin yüzde 20 oranında düştüğünü kanıtladı.