Haberler Yaşam Haberleri Zilhicce ayı ne zaman 2022? Diyanet ile Zilhicce ayı nedir, ne anlama geliyor, orucu nasıl tutulur?
Giriş Tarihi: 20.6.2022 16:57

Zilhicce ayı ne zaman 2022? Diyanet ile Zilhicce ayı nedir, ne anlama geliyor, orucu nasıl tutulur?

Zilhicce ayı ne zaman 2022? Diyanet ile Zilhicce ayı nedir, ne anlama geliyor, orucu nasıl tutulur?

Diyanet İşleri Başkanlığı Zilhicce ayını belirledi. Kurban Bayramı yaklaşırken geri sayım da başladı. Zilhicce ayına girmeye az bir süre kaldı. Kurban Bayramına göre belirlenmekte olan ay için birçok araştırma yapılmakta. İbadeti, orucu, anlamı ve kelimenin anlamı sıklıkla aratılmaktadır. Zilhicce ayı ne zaman sorusu sürekli sorulmakta. Peki, Zilhicce ayı ne zaman 2022? İşte detaylar…

Zilhicce ne zaman 2022 sorusu, Kurban Bayramı yaklaşırken sürekli sorulmaktadır. Hac ve kurban bayramı ile alakalı sorulan sorular arasında yer almakta olan bu ayın fazileti çok fazladır. Bu kutlu günlere az bir süre kaldı. Zilhicce ayı ne zaman sorusu sürekli sorulmakta. Peki, Zilhicce ayı ne zaman 2022? İşte detaylar…

ZİLHİCCE AYI NEDİR?

Hac ibadei ile kurban ibadetinin gerçekleştirildiği aydır. Büyük önem taşımaktadır. Durumu olan kişiler bu ayda hacca gidip kurban kesmektedir.

ZİLHİCCE NE DEMEK?

Zilhicce tam anlamıyla Hac ayı anlamına gelmektedir.

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN 2022?

Zilhicce ayı bu yıl 30 Haziran günü idrak edilecek.

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutulması tavsiye edilir. 10. günü Kurban Bayramına denk geliyor.

Hacda olanların dokuzuncu günde oruç tutması mekruh görülür. Arefe günü fazileti ile alakalı "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" nakledilir.

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Zilhicce ayı ne zaman 2022? Diyanet ile Zilhicce ayı nedir, ne anlama geliyor, orucu nasıl tutulur?
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