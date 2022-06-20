Zilhicce ayı ne zaman 2022? Diyanet ile Zilhicce ayı nedir, ne anlama geliyor, orucu nasıl tutulur?

Zilhicce ne zaman 2022 sorusu, Kurban Bayramı yaklaşırken sürekli sorulmaktadır. Hac ve kurban bayramı ile alakalı sorulan sorular arasında yer almakta olan bu ayın fazileti çok fazladır. Bu kutlu günlere az bir süre kaldı. Zilhicce ayı ne zaman sorusu sürekli sorulmakta. Peki, Zilhicce ayı ne zaman 2022? İşte detaylar…
Hac ibadei ile kurban ibadetinin gerçekleştirildiği aydır. Büyük önem taşımaktadır. Durumu olan kişiler bu ayda hacca gidip kurban kesmektedir.
Zilhicce ayı bu yıl 30 Haziran günü idrak edilecek.
Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutulması tavsiye edilir. 10. günü Kurban Bayramına denk geliyor.
Hacda olanların dokuzuncu günde oruç tutması mekruh görülür. Arefe günü fazileti ile alakalı "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" nakledilir.