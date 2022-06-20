Zilhicce ayı ne zaman 2022? Diyanet ile Zilhicce ayı nedir, ne anlama geliyor, orucu nasıl tutulur?

Zilhicce ne zaman 2022 sorusu, Kurban Bayramı yaklaşırken sürekli sorulmaktadır. Hac ve kurban bayramı ile alakalı sorulan sorular arasında yer almakta olan bu ayın fazileti çok fazladır. Bu kutlu günlere az bir süre kaldı. Zilhicce ayı ne zaman sorusu sürekli sorulmakta. Peki, Zilhicce ayı ne zaman 2022? İşte detaylar…