Haberler Yaşam Haberleri Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce ayı faziletleri nelerdir ve orucu nasıl tutulur?
Giriş Tarihi: 1.7.2022 12:24 Son Güncelleme: 1.7.2022 12:25

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce ayı faziletleri nelerdir ve orucu nasıl tutulur?

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce ayı faziletleri nelerdir ve orucu nasıl tutulur?

Zilhicce ayı Diyanet’in takvimi ile belirlendi. Kurban Bayramı yaklaşırken bu önemli ayın da aramaları artmaya başladı. Kurban Bayramı’nın belli bir gününe bakılarak öğrenilen Zilhicce ayı ne zaman soruları yöneltiliyor. Birçok vatandaş Zilhicce ayı nedir, fazileti nelerdir, orucu nasıl tutulur diye soruyor. İşte detaylar!

Kurban Bayramı yaklaşırken Zilhicce ayı ne zaman sorusu daha da fazla aratılıyor. Orucu ve ibadeti de olan bu mübarek ay, Müslümanlar tarafından araştırılmakta. Hac ibadetiyle aynı döneme denk gelen 2022 Zilhicce ayı nedir, orucu nasıl tutulur soruları yöneltiliyor. Peki, Zilhicce ayı ne zaman, hangi günler arasında idrak edilecek? İşte detaylar

ZİLHİCCE AYI NEDİR?

Hac ibadeti ile kurban ibadetinin gerçekleştirildiği aydır. Büyük önem taşımaktadır. Durumu olan kişiler bu ayda hacca gidip kurban kesmektedir.

ZİLHİCCE NE DEMEK?

Zilhicce tam anlamıyla Hac ayı anlamına gelmektedir.

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN 2022?

Zilhicce ayı bu yıl 30 Haziran günü idrak edilecek.

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutulması tavsiye edilir. 10. günü Kurban Bayramına denk geliyor.

Hacda olanların dokuzuncu günde oruç tutması mekruh görülür. Arefe günü fazileti ile alakalı "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" nakledilir.

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Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce ayı faziletleri nelerdir ve orucu nasıl tutulur?
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