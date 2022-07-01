Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce ayı faziletleri nelerdir ve orucu nasıl tutulur?

Kurban Bayramı yaklaşırken Zilhicce ayı ne zaman sorusu daha da fazla aratılıyor. Orucu ve ibadeti de olan bu mübarek ay, Müslümanlar tarafından araştırılmakta. Hac ibadetiyle aynı döneme denk gelen 2022 Zilhicce ayı nedir, orucu nasıl tutulur soruları yöneltiliyor. Peki, Zilhicce ayı ne zaman, hangi günler arasında idrak edilecek? İşte detaylar
Hac ibadeti ile kurban ibadetinin gerçekleştirildiği aydır. Büyük önem taşımaktadır. Durumu olan kişiler bu ayda hacca gidip kurban kesmektedir.
Zilhicce ayı bu yıl 30 Haziran günü idrak edilecek.
Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutulması tavsiye edilir. 10. günü Kurban Bayramına denk geliyor.
Hacda olanların dokuzuncu günde oruç tutması mekruh görülür. Arefe günü fazileti ile alakalı "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" nakledilir.