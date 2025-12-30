Zimmet vurgununda CHP’li isimler tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kooperatife üye kişilerin zarara uğratıldıkları ve kooperatif içinde de iç usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hüseyin Cengiz ile kooperatifin yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri ve taşeron firma yetkililerinin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

26 Aralık'ta düzenlenen operasyonda Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hüseyin Cengiz'in de aralarında olduğu 2 şüpheli ise aranıyor. Şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞENOL ASLANOĞLU EKİM AYINDA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Öte yandan Şenol Aslanoğlu, İZBETON'a yönelik devam eden kooperatif davasında tutuklanmış, ekim ayında görülen davada ev hapsi adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

5 TUTUKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile iş insanları Burak Bakır ve Yıldırım Kuruoğulları'nın tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer şüpheliler M.B., K.M., A.D., Y.E., D.Ç. ve E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İZBETON'a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan kooperatif davasında tutuklu bulunan Soyer ve Kaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.