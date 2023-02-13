Haberler Yaşam Haberleri Zina İle İlgili Ayetler – Kuran’da Zina Hangi Ayette ve Surede Geçiyor?
Giriş Tarihi: 13.2.2023 16:29 Son Güncelleme: 13.2.2023 16:29

Zina İle İlgili Ayetler – Kuran’da Zina Hangi Ayette ve Surede Geçiyor?

Zina ile ilgili ayetler kuranda bazı surelerde geçmektedir. Zina ya da fuhuş toplum ahlakı ve kuralları için yasak kılınmış bir eylemdir. Toplumun genel ahlakını ve sağlığını düzenlemek için hem hukuk hem de dini kurallar vardır. Hukuk kuralları ve din kuralları yaptırım içeren kurallardır. Zina ile ilgili ayetler ve mealleri de bunun için çok önem arz etmektedir. Yine bu noktada zina ile ilgili ayetler ve hadisler, kuranda zinanın günahı hangi ayette ve surede geçiyor bilgisini vermektedir.

Zina İle İlgili Ayetler – Kuran’da Zina Hangi Ayette ve Surede Geçiyor?

Zina ile ilgili ayetler ve mealleri Kur'an'da Nisa suresinde geçmektedir. Bunlar toplum ahlakını ve sağlığını düzenleyen kurallar kapsamında değerlendirilmektedir. Zina ile ilgili ayetler ve hadisler işlenen suçun çeşidine göre de yaptırım uygulanmaktadır. Fuhşun çeşitlerine göre cezalarını belirleyen Nisâ ve Nûr surelerinin ilgili ayetleri birbirini tamamlamaktadır. Bu sureler, Kuran'da zinanın günahı hangi ayette geçiyor sorusunun cevabını vermektedir.

Zina İle İlgili Ayetler

Zina İslamiyet'te yasaklanmış bir fiildir. İslamiyet'e göre zina, aralarında nikâh bağı bulunmayan kadın erkeğin birbirleriyle cinsel ilişkide bulunmasıdır. Bunun para karşılığında yapılıp yapılmamış olması zina kavramını değiştirmez. Cahiliye döneminde daha ziyade cariyeler ve az da olsa hür kadınlar, evlerine flamalar asarak bu işi ücret karşılığında yapardı ve yapılan bu eyleme "biğâ" denilirdi.

Zina kelimesi ise çıkar karşılığında olmayan, aşka ve sevgiye dayanan ya da zevk verme amaçlı yapılan meşru olmayan birleşmeler için kullanılmıştır. Bu dönemde zina için uygulanan, hukukî işlerliği olmayan objektif bir ceza da yoktu. Zina eden kadının kocası ya da velisi bunu namus meselesi yaparsa ya şahsen intikam alırdı ya da araya girenler bu anlaşmazlığı barış yoluyla çözerdi.

Kuran'da Zina Hangi Ayette ve Surede Geçiyor

Fuhşun çeşitlerine göre cezalarını belirleyen Nisa ve Nûr sureleridir. Bu surelerde ayetler birbirini tamamlamaktadır. Ayetlerin açıklanmaya muhtaç kısımlarını da hadisler açıklamaktadır. Böylece cinsel suçlarla ilgili cezaların kaynağını sünnet ve buna dayalı sahabe icmâı teşkil etmiştir. Nur suresinde ve Nisa suresinde geçen zina ile ilgili ayetler şunlardır.

Nisa Suresi 15. Ayet: "Kadınlarınızdan çirkin fiilde bulunanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde tutun."

Nisa Suresi 16. Ayet: İçinizden bu çirkin fiili işleyen ikilinin canlarını yakın. Eğer tövbe eder, durumlarını düzeltirlerse artık onlara eziyet etmekten vazgeçin; çünkü Allah tövbeleri çok kabul eden, çok esirgeyendir.

Nur Suresi 2. Ayet: Zina eden kadın ile zina eden erkeğin her birine yüz sopa vurun. Allaha ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama husussunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Mü'minlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun.

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