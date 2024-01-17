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Giriş Tarihi: 18.1.2024

‘Zina’ zaman aşımına uğramış

Halit TURAN Halit TURAN
‘Zina’ zaman aşımına uğramış
İstanbul'da yaşayan Kubat U., çocuğunun kendinden olmadığını öğrenince eşine zina davası açtı. Kadının tazminat ödemesine yönelik verilen kararı Yargıtay zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçtiği gerekçesiyle bozdu. Kubat U.'nun, eşi Semiramis U.'dan 2015'te G.U. adını verdikleri bir kızı oldu. Ancak Kubat U. 2019'da G.U.'nun babasının başkası olduğunu öğrendi. 2019'da çıkan DNA testi sonuçlarıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Kubat U., Semiras U.'dan boşanmak için dava açtı. Yerel mahkeme, kadının ağır kusurlu olduğunu belirterek boşanmalarına ve kadının, kocası yararına 20 bin lira maddi, 20 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kadının nafaka ve tazminat talepleri de reddedildi. Semiramis U.'nun itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Kubat U.'nun, G.U.'nun babasının başkası olduğunu öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde davayı açtığını ancak doğuma sebep olan zina eyleminden itibaren 5 yıldan fazla süre geçtiğine dikkat çekti. Kadının başka bir zina eyleminin de kanıtlanamadığını belirten Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Yargıtay'ın karar gerekçesinde Türk Medeni Kanunu'nun 161. Maddesi'nde zina eylemini öğrenmenin ardından 6 ay, eylemin gerçekleşmesinin ardından 5 yıl içinde dava açılması gerektiğine dikkat çekilerek davanın reddedilmesi gerekirken, kabulünün usul ve yasaya aykırı olduğu kaydedildi.

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‘Zina’ zaman aşımına uğramış
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