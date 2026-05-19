Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Orhangazi ilçesinden geçen Bursa-Yalova karayolunun Yeniköy kavşağında sabah 08.00 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi. 1 kamyonet, 1 hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobillerden birinde bulunan Cemal İ. (45), Emel İ.(42) ve Merve İ. (19) ile diğer otomobilde bulunan Orhan Ateş ve Serhat Arslan sıkıştıkları yerden ekiplerce çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar. Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Orhan Ateş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.